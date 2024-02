Milei descarta dolarización en 2024: "no dan los tiempos"

martes, 6 de febrero de 2024 12:26

En una reciente entrevista con Iván Schargrodsky para su newsletter "Off The Record" en Cenital, el presidente argentino Javier Milei dejó claro que la dolarización no figura en los planes inmediatos para este año. Contradiciendo rumores sobre posibles conversaciones con el FMI sobre cambios en el sistema monetario, Milei afirmó: "El tema de la dolarización no está en la agenda con el FMI".

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el presidente destaca que la libre competencia de monedas sigue siendo parte de su plan económico, presentando la creación de una "banca anticorridas" como un componente crucial. Explicó: "Una vez hecha esa reforma anticorridas, podés pasar a un sistema de banca libre. Al BCRA lo podés liquidar en cualquier moneda, aunque lo más simple es hacerlo en dólares".

El mandatario arguyó que la competencia de monedas no implica necesariamente que los individuos usen el dólar estadounidense en su vida diaria, señalando ejemplos específicos en diferentes sectores económicos. Sin embargo, subrayó que este enfoque es parte de un proceso más amplio que comienza con la revitalización del Banco Central.

Milei, con prudencia, se abstiene de proporcionar un plazo específico para la implementación de la dolarización, indicando que dependerá de la velocidad de la transformación del sistema financiero. Asegura que "no dan los tiempos" para avanzar en este proceso durante el año 2024, citando el ritmo actual de saneamiento del BCRA y la necesidad de adaptar el modelo financiero.

Frente a críticas sobre las condiciones actuales para la dolarización, Milei cuestiona las proyecciones de economistas críticos del Gobierno, resaltando que se cuenta con una base sólida de reservas en dólares. Además, menciona que expertos ecuatorianos en dolarización le están proporcionando información sobre la factibilidad del proceso en Argentina, mostrando interés en sus conclusiones al regresar de su viaje actual.