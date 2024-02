Mensaje a los gobernadores: "La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita"

martes, 6 de febrero de 2024 20:30

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, se expresó este martes a través de un comunicado oficial luego de que se frustrara el debate en la Cámara de Diputados por la Ley Ómnibus y el proyecto volviera a comisión.

En un duro mensaje, el mandatario apuntó contra los gobernadores provinciales, a quienes acusó de incumplir los acuerdos previos y de anteponer sus intereses personales al bienestar del país.

“Este martes, los gobernadores tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina”, manifestó Milei en el comunicado.

El presidente también hizo un llamado al diálogo y a la responsabilidad: “Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes se exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no comen. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el gobierno", aseguró.

Las declaraciones del presidente generaron diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores oficialistas salieron a defender la postura de los gobernadores, mientras que desde la oposición se respaldó el mensaje de Milei y se criticó la actitud de los mandatarios provinciales.

Tras la caída del debate en Diputados, el futuro de la Ley Ómnibus es incierto. Se espera que el oficialismo busque reencauzar el proyecto y lograr su aprobación en el Congreso Nacional.