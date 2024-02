Crítico mensaje del Papa Francisco al Gobierno: “no alcanza con la legitimidad de origen”

miércoles, 28 de febrero de 2024 12:46

A tan solo días del discurso de Javier Milei en el Congreso, el papa Francisco hizo una férrea defensa del papel del Estado y de la justicia social y advirtió al mandatario que “no alcanza con la legitimidad de origen” en un duro videomensaje enviado a jueces de la Argentina para la inauguración de la sede porteña del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju).

“Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social”, sostuvo el pontífice argentino en su mensaje, diametralmente opuesto a las declaraciones del presidente Javier Milei, que aseguró en retiradas oportunidades que “los derechos hay que pagarlos y los recursos son finitos”.

“El Dios Mercado y la Diosa Ganancia son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades”, aseveró el Papa, según TN

Asimismo, mandó, sin nombrarlo nunca, una fuerte advertencia al presidente: “Hermanos, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio debe también ser legítimo”.

“¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, cada día frente al espejo pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros”, se preguntó el papa en el video que se proyectó esta mañana en la sede de avenida Ingeniero Huergo 1189 de la Ciudad de Buenos Aires.

El Papa también calificó como “transcendente y crucial” la misión de los operadores judiciales: abogados, jueces, fiscales, defensores. Y, en momentos de fuertes tensiones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores y de una creciente batalla judicial contra el mega DNU de Milei, Francisco afirmó que “el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social”.

“Vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que si consumen”, sostuvo el sumo pontífice.

El acto de hoy sirvió también para inaugurar la subsede argentina del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas, creado por el Papa en 2023 con “finalidades académicas, docentes y de formación sobre la temática de Derechos Sociales, migración y colonialismo” y que es presidido por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien estuvo presente en el acto de hoy que encabezó encabezó el magistrado porteño Andrés Gallardo, recordó la agencia de noticias Télam.

“Saludo a la Copaju, saludo al Instituto Lascasciano, saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa, les deseo éxito en sus actividades. Les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. La paz es una construcción diaria y ustedes son obreros de la paz”, los despidió Francisco.