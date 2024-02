Oficializaron la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: será el viernes a la noche

martes, 27 de febrero de 2024 12:38

El Gobierno nacional oficializó hoy la convocatoria a la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional para este viernes, 1 de marzo, a las 21, según publicó el Boletín Oficial.



"Se busca que la mayor cantidad de argentinos puedan escuchar al Presidente después de sus horarios de trabajo y en un hecho sin precedente en la historia argentina", explicó hoy el vocero presidencial Manuel Adorni respecto al cambio de horario, que tradicionalmente era a las 12.



En su habitual rueda de prensa en la Casa de Gobierno, el vocero agregó: "Por supuesto, otro montón de gente trabaja en ese horario pero entendemos que es el mejor horario para que la mayor cantidad de gente pueda estar tranquila escuchando el mensaje del Presidente".



El decreto de convocatoria a la Asamblea Legislativa lleva el número 197/2024 y la firma del presidente Javier Milei; y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.



En el texto, se indica que, "en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8, de la Constitución Nacional", el Presidente decreta en su artículo 1° del citado que "señálase las 21 horas del día 1° de marzo próximo para la apertura de las Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, correspondientes al año en curso".



En el marco de la Asamblea Legislativa, que reunirá a diputados y senadores nacionales en el recinto de la Cámara baja, Milei brindará su primer discurso ante legisladores y legisladoras, en el que delineará los objetivos de su Gobierno y del que no estará exento el rol del Poder Legislativo en relación al fallido tratamiento de la "Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos".



Luego de que en su asunción del 10 de diciembre pasado el mandatario decidiera no dirigirse a los legisladores dentro del recinto y hablar desde la explanada del Congreso "de cara a la gente", se aguarda con expectativa lo que será la primera alocución del titular del Poder Ejecutivo ante el Poder Legislativo, en la ceremonia que dejará inaugurado el 142° período de sesiones ordinarias.



A diferencia de la asunción presidencial, que no requiere de un discurso del Presidente ante los legisladores, la apertura de las sesiones ordinarias sí debe ser encabezada por el mandatario en el recinto de la Cámara baja.



De hecho, el propio Milei lo confirmó hace una semana en una entrevista radial: "Hay una cuestión de protocolo", indicó.