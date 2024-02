ANSES: quiénes no cobrarán la Ayuda Escolar Anual

martes, 27 de febrero de 2024 11:23

En marzo, se pagarán $70.000 por la Ayuda Escolar Anual, de ANSES, por cada hijo escolarizado pero hay un grupo que no va a percibir el beneficio.

No cobrarán la Ayuda Escolar 2024 quienes tengan un ingreso mensual bruto superior a $1.077.403 por persona o de $2.154.806 de Ingreso Familiar, tras el anuncio del gobierno de Javier Milei en el Boletín Oficial. Tampoco reciben el pago de esta asignación quienes no cumplan con los requisitos para percibir el plan o no hayan presentado toda la documentación.

Estos nuevos topes son vigentes también para la Asignación por Maternidad, por Nacimiento, por Adopción, por Matrimonio, por Cónyuge, Asignación Prenatal, Asignación por Hijo, por hijo con discapacidad.

En caso de no superar el tope, quienes pueden solicitar la Ayuda Escolar 2024 para sus hijos son:

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social

Titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

Titulares de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública nacional

Beneficiarios de la Ley de Riesgos de Trabajo

Beneficiarios del Seguro de Desempleo

Personas inscriptas y aportantes al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).