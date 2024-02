Activaron un alerta amarilla por tormentas para nueve provincias

lunes, 26 de febrero de 2024 20:21

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde alertas de nivel amarillo por tormentas para Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.



El alerta amarillo rige para todo el territorio de Corrientes, Misiones, Tucumán y Jujuy, norte, centro y oeste de Entre Ríos, centro, norte, este y oeste de Santa Fe, este, centro y sur de Chaco, norte, centro y oeste de Santiago del Estero, norte, centro y sur de Salta.



El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se podrán desarrollar ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 30 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.



El nivel amarillo hace referencia a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.



Para los habitantes bajo alerta, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.