Con un escenario tenso, qué provincias iniciarán las clases este lunes 26

domingo, 25 de febrero de 2024 11:14

El inicio del ciclo lectivo 2024 arrancará este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y en siete provincias del país, en medio de un llamado a paro nacional docente que hace peligrar el comienzo, sobre todo en la mayoría de las escuelas de educación pública.

La medida de fuerza fue anunciada la semana pasada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y tiene como objetivos principales el reclamo de la paritaria nacional y la oposición a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

De acuerdo a lo establecido por el calendario escolar, las clases del nivel inicial y el primario arrancarán este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

En la Capital Federal, un total de 745.000 estudiantes tienen previsto comenzar un nuevo ciclo lectivo en las 1.247 escuelas de gestión estatal y 1.487 privadas del distrito, según los datos brindados por el Ministerio de Educación porteño.

De todas maneras, en algunos establecimientos no se dará el comienzo de clases, ya que ciertos gremios docentes adherirán al paro convocado por Ctera.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó que se les va a descontar el día a los maestros que no se presenten a trabajar este lunes.

"Como es un paro fuera de lo legal, a quienes adhieran les vamos a descontarle la jornada. El que no va a trabajar no cobra, es un paro que es ilegal", sostuvo Macri en declaraciones radiales y agregó: "De los 17 gremios que hay en la Ciudad solo uno dice que va a adherir al paro, por lo que no debería haber problemas en el inicio del ciclo lectivo".

El calendario escolar prevé también que este martes arranque el ciclo lectivo en La Rioja, el jueves lo harán en Santa Cruz y el viernes 1 de marzo será el turno de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán.

El lunes 4 de marzo comenzarán en Chaco, Chubut, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca y Neuquén, a las que se sumaron Jujuy y Salta, que en realidad iban a empezar este lunes pero aplazaron la fecha.

En tanto, Río Negro comenzará su ciclo lectivo el 11 de marzo, tras un periodo de intensificación desarrollado del 14 al 26 de febrero.

De cara a este lunes, además de la Ciudad de Buenos Aires, hay reclamos gremiales en otros distritos.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que agrupa a docentes estatales, convocó a un paro nacional y movilización.

En Santa Fe, los sindicatos de docentes estatales (AMSAFE) y privados (SADOP) tampoco iniciarían las clases, en reclamo a un incremento salarial propuesto del 7 por ciento.

En Corrientes, los gremios docentes llamaron a un paro debido a la falta de una oferta salarial satisfactoria.

En Mendoza llegaron a un acuerdo salarial con el gobierno provincial, pero el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (Sute) se sumará al paro nacional con una movilización.

En San Luis, diversos gremios, incluyendo la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), realizarán un paro y movilización en respuesta a la inflación y las condiciones salariales.

En Formosa, el gremio Docentes Autoconvocados se adhiere al paro nacional, llevando consigo reclamos provinciales.

En Entre Ríos, los docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) tampoco arrancarán las clases porque se adhieren a la huelga nacional, aunque en este caso le agregaron un ofrecimiento salarial insuficiente.

Sólo cinco distritos tendrán 190 días de clases

Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación remarcó que, de las 24 jurisdicciones nacionales, solo cinco distritos tendrán 190 días de clase en 2024.

En el Consejo Federal de Educación (CFE), los ministerios de las jurisdicciones habían oficializado que todas cumplirían con un mínimo de 190 días en el ciclo lectivo de este año, pero los datos revelan que esto no será así.

Los redactores del informe son Gustavo Zorzoli, Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén, quienes detallaron que solo Corrientes, Capital Federal, Entre Ríos, Misiones y Salta completarán lo

acordado.

"El documento releva los días de clase programados oficialmente por los ministerios provinciales y no su cumplimiento efectivo, que puede verse afectado por paros, problemas de infraestructura, ausencias docentes, problemas climáticos u otros factores", explicaron.