Detuvieron a la pareja del hombre asesinado en Pilar, acusada de matarlo y de fingir el robo

sábado, 24 de febrero de 2024 07:51

La pareja del hombre de 38 años asesinado a puñaladas en una vivienda del partido bonaerense de Pilar fue detenida esta tarde como principal sospechosa del crimen, ya que los investigadores creen que mató a la víctima luego de una discusión y que luego fingió el robo vinculado al dinero que había obtenido tras el escaneo de su iris, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Mayra Vallejos, quien será indagada mañana al mediodía por el fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Pilar y de la causa, como presunta autora del homicidio de Matías Daniel Ferreyra (38).



Si bien la primera versión del hecho dio cuenta de que ambos fueron sorprendidos por tres delincuentes que ingresaron a la vivienda en la que convivían, en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, los investigadores notaron ciertas inconsistencias en el relato de Vallejos y por eso la aprehendieron.



Es que los pesquisas creen que Vallejos y Ferreyra- que se encontraban en estado de ebriedad- discutieron por una situación de celos y que en ese marco la mujer apuñaló a la víctima, tras lo cual fingió el robo para desviar la investigación. Por otro lado, más temprano fue aprehendida una prima de Vallejos, quien se negó a declarar ante el fiscal Quintana, señalada como quien les habría entregado la información a los presuntos delincuentes acerca del dinero cobrado por el escaneo de iris.



El hecho ocurrió alrededor de las 23 de anoche en una casa situada en la calle Los Olivos al 1.400, entre Jorge Newbery y Mariano Paillette, de la localidad de Manuel Alberti, en la zona norte del Gran Buenos Aires, y por el caso fue detenida una prima de la pareja de la víctima.



Según la primera versión informada por fuentes de la investigación, Ferreyra y Vallejos fueron sorprendidos por tres delincuentes que ingresaron por la fuerza a la vivienda que compartían. Siempre de acuerdo a esa versión, aportada por la pareja de la víctima, en ese momento, uno de los delincuentes le dio un golpe en la nuca de la mujer y los dos cómplices redujeron al hombre, a quien tomaron por el cuello, lo amenazaban y le exigían la entrega de una suma de dinero.



"Dame los 200.000 pesos del iris del ojo", le repetían a Ferreyra mientras lo golpeaban, según dijeron las fuentes. Tras ello, uno de los homicidas lo atacó con un cuchillo que estaba sobre una mesada y lo apuñaló en la zona del abdomen, de acuerdo a lo relatado por Vallejos.



Luego, supuestamente para intentar defender a su pareja comenzó a gritar que el dinero no lo tenían porque no habían podido extraerlo del cajero automático, pero los presuntos delincuentes se ensañaron y volvieron a apuñalar a Ferreyra, a quien finalmente, mientras se hallaba malherido, encerraron en un baño de la casa.



Los supuestos asaltantes huyeron tras robar 2.000 pesos y el teléfono celular de Ferreyra, quien fue trasladado de urgencia al hospital Central de Pilar, donde falleció pasadas las 2 de esta madrugada, añadieron los voceros.



Personal de la comisaría de Manuel Alberti fue alertada por lo ocurrido y comenzó a investigar el asesinato. Tras obtener distintos elementos de prueba, el fiscal Andrés Quintana, dispuso un allanamiento en Manuel Alberti. Es que, de acuerdo a la primera hipótesis, los investigadores establecieron que una prima de la mujer les dio el dato a los delincuentes que la pareja había cobrado 200 mil pesos por un escaneo de iris, un proyecto impulsado por una empresa privada que convoca a las personas, a cambio de una suma de dinero que se abona en criptomonedas, para que se sometan a una sencilla maniobra que observa el iris de su ojo.



Según la empresa, el escaneo del iris permite la identificación inequívoca de la persona a través de una característica física que no cambia a lo largo de la vida y los sistemas de reconocimiento de iris suelen usarse en seguridad de aeropuertos o algunos bancos. En tanto, personal de Policía Científica secuestró un cuchillo en la escena del crimen que será peritado en busca de rastros.