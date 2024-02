Villarruel hizo retirar un busto de Néstor Kirchner del Senado: “yo no soy su viuda”

viernes, 23 de febrero de 2024 18:30

La vicepresidenta de la Nación y líder del Senado, Victoria Villarruel, tomó la decisión de retirar el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se exhibía en uno de los salones de la Cámara baja.

Villarruel explicó su determinación argumentando que Kirchner no tuvo una relación directa con el Senado: "No fue senador, no fue vicepresidente, y yo no soy su viuda".

Retiramos el busto de Néstor Kirchner del Senado. El mismo ya fue enviado al Bloque de UxP y está expuesto en sus oficinas. pic.twitter.com/JgUgU7W4wV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 23, 2024

Las declaraciones de Villarruel generaron reacciones inmediatas, especialmente del jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, quien comparó el retiro del busto con la demolición del Palacio Unzué, la residencia de Juan D. Perón que fue destruida durante la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora.

Ante las críticas, Villarruel respondió: “El busto está en el archivo, les avisamos previamente que se lo iba a quitar”. Agregó: "Lo retiramos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda, y aquí debe haber igualdad en todos los espacios. Simplemente por esa razón".

La polémica en torno a la retirada del busto de Kirchner ha resaltado las tensiones políticas en el Senado, donde las decisiones relacionadas con homenajes y símbolos generan fuertes debates entre los legisladores de diferentes partidos.