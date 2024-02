Reducción de cargos en PAMI: Adorni habló de "una limpieza del empleo militante"

miércoles, 21 de febrero de 2024 11:35

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo hoy que la reducción de cargos en el PAMI obedece a una "limpieza del empleo militante, que es empleo político", y afirmó que "los argentinos no tienen por qué pagar eso con sus impuestos".



"En términos presupuestarios, el recorte representa un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura", explicó Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que mencionó que la anterior gestión había "aprobado cuestiones delirantes" como -indicó- "140 millones de pesos destinados a maquillajes y vuvuzelas durante el (último) Mundial" de fútbol.

Además, criticó a La Fraternidad por el paro de maquinistas de trenes y afirmó que “es práctica de obstruir la vida de los argentinos no va más”.

“Más de un millón de personas han sido afectadas en la forma de trasladarse y transportarse. No lo van a poder hacer por el paro de trenes que estamos viviendo. Hay dos caminos: el camino de la libertad, de una Argentina distinta, o ésto, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hacen es complicarle la vida al resto”, sostuvo el funcionario nacional.

En conferencia de prensa, el portavoz indicó que “se están evaluando las medidas pertinentes para que ésto no quede sin responsables ni consecuencias.El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 70 años, y esta práctica de obstruir la vida de los argentinos no va más”.

Y desafió: “El Presidente (Javier Milei) no da marcha atrás y no se va a mover un centímetro de lo que entiende es su mandato popular. El camino es hacia adelante”.