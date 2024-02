Un fabricante de parrillas se vio sorprendido por Messi: le pidió un diseño “campeón del mundo”

domingo, 18 de febrero de 2024 18:43

A un fabricante de parrillas le "cambió la vida" una acción de Lionel Messi. A través del Instagram del 10 de la Selección Argentina, llegó la solicitud al emprendedor bonaerense de San Miguel para pedir una parrilla portátil con un diseño "campeón del mundo". El pedido fue escrito por Antonela Roccuzzo.

“Hola, hace poco un amigo te compró una parrilla y se la mandaste acá a Miami, quería ver si te podía pedir una más grande y mandarla al mismo lugar”, fue el mensaje que llegó a la cuenta de Instagram de Guillermo quien no podía creer lo que leía. El texto estaba firmado por la esposa de Leo.

“Naaa. Leo, ¿en serio? Estoy paralizado. Mi señora y mis hijos, paralizados. No sabemos qué decirte. Mi nombre es Guille. Será un placer y honor, Leo, prepararte la parrilla. Marcame cuál te gusta y haré todo lo que esté a nuestro alcance para enviártela”, le respondió Guillermo.

Antonela le envió uno a uno los detalles y fueron respetados tal cual el pedido. Se hizo un diseño especial, con algunos grabados. "Nuestros ídolos son personas muy humildes. Hablamos a través de audios. Fueron muy normales, decidieron comprometerse en el diseño y los detalles”, agregó.

Según publicó Infobae, la parrilla tiene tres estrellas que hacen referencia a los títulos mundiales conseguidos por la selección argentina. A la derecha está el número 10 y en el medio aparece una figura de Messi con su habitual celebración de los goles con sus dedos señalando hacia el cielo. Mientras que en sus bases figuran los nombres de Antonela, Ciro, Thiago y Mateo, los hijos del crack rosarino.

Si bien el emprendimiento nació hace ocho años, "La Parrilla del Capi", en honor al Capitán de la Selección, surgió motivada por el triple campeonato de Argentina. La misma se pone a la venta en el sitio Labo Hierro, a un valor de 650.000 pesos. En su descripción se puede leer: “una parrilla portátil y duradera diseñada para los amantes del asado. Construida en acero inoxidable de alta calidad, ofrece resistencia a la corrosión y una apariencia elegante”.

“Estoy emocionado todavía. Hasta hace dos días mi taller era una cosa y ahora estoy explotado de gente que me está pidiendo productos. Nos está cambiando la vida y renovando las emociones. Esperamos que se vengan cosas lindas porque hubo mucho esfuerzo en este proyecto”, contó en una nota con El Trece subrayando que la parrilla es "un producto estelar".

Pero dicha calificación no es sólo porque "no existían las parrillas balconeras" sino porque lograron llegar a un objetivo impensado: conseguir la atención y el interés del número uno. "Cuando vimos el mensaje no lo podíamos creer. Acá en el taller estaban todos emocionados”, confesó.