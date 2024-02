Espert aseguró que "el FONID murió el 31 de diciembre de 2023”

domingo, 18 de febrero de 2024 21:35

Este domingo, el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, salió al cruce de las críticas provenientes de la oposición respecto a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) decidida por el Gobierno. Espert aseguró que la medida no se revertirá, ya que, según sus palabras, dicho fondo fiduciario "murió el 31 de diciembre de 2023".

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentina, el economista, firme aliado del Gobierno, recordó que el FONID fue creado con un plazo determinado que ya ha caducado, argumentando que "ese fondo en principio ya no debería existir".

“Murió el 31 de diciembre de 2023”, afirmó de manera contundente Espert en declaraciones a Radio Rivadavia.

En relación a las críticas que vinculan la falta del FONID con el inicio de las clases, Espert afirmó que "de ninguna manera es cierto". Destacó que el presupuesto para la educación en Argentina asciende a 5 puntos del PBI, equivalentes a 35 billones de pesos, mientras que el FONID representa, como máximo, 350 mil millones de pesos.

"Si las clases no empiezan no es porque falte el FONID sino porque se han gastado la plata en otra cosa que no tiene que ver con la educación. El FONID es nada comparado con el gasto en educación", expresó con ironía.

En cuanto a su posición sobre los fondos fiduciarios en general, Espert indicó que habló con el presidente Javier Milei sobre el impacto negativo de estos fondos en la balanza fiscal. Defendió la eliminación de los fondos fiduciarios y abogó por discutir abiertamente en el Congreso otros fondos similares que suman importantes cifras a la balanza fiscal del país.

“Estamos hablando de 3600 millones de dólares que se suman a los 12 mil millones de dólares de empresas públicas que no se discuten con propiedad en el Congreso", señaló. Además, mencionó otros gastos no discutidos en el Congreso, sumando un total de 24 mil millones de dólares, equivalente al déficit fiscal total de Argentina y casi la totalidad de las reservas. Concluyó destacando la importancia de discutir cada peso de impuesto en el Congreso.