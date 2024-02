Investigan la muerte por asfixia de un joven mientras era trasladado a una comisaría de Paraná

sábado, 17 de febrero de 2024 00:00

La Justicia de Entre Ríos investiga la muerte de un hombre de 38 años que falleció por asfixia el lunes pasado, cuando era trasladado a una comisaría de la ciudad de Paraná, y requirió que dos policías que lo inmovilizaron presenten abogados defensores mientras se analiza su responsabilidad en el hecho, informaron fuentes judiciales.



La muerte de Ariel Goyeneche (38), padre de una niña de 12, ocurrió el lunes frente a la Comisaría segunda de Paraná, en el centro de la capital entrerriana, y en la investigación trabaja personal de Gendarmería Nacional e interviene el Comité de Prevención de la Tortura Nacional y provincial.



Según la investigación, cerca de las 5.30 un vecino alertó a teléfono de emergencias 911 que vio a un hombre caminar esa madrugada por los techos de las casas sobre la calle Piedrabuena, por lo que un patrullero se dirigió al lugar.



El fiscal Santiago Alfieri detalló que el vecino que llamó a la policía declaró que dos uniformados arribaron a esa calle, Goyeneche descendió del techo de una casa y "sin resistencia" -según consta en el parte policial- aceptó ser esposado y trasladado a la dependencia por el supuesto delito de invasión a la propiedad privada, a pesar de que notaron que se encontraba "exaltado".



Al llegar a las puertas de la comisaría, las cámaras de la zona registraron a Goyeneche pidiendo ayuda y corriendo hacia la Jefatura Departamental, a menos de una cuadra de la comisaría.



Familiares y allegados del joven enviaron a Télam un vídeo grabado por un vecino y que forma parte de la investigación, donde en la oscuridad de la madrugada se ve a dos policías encima del joven, uno con su rodilla y peso sobre el torso, y otro tomándole los pies y propinando golpes en la zona de la cintura y en una de sus piernas, mientras se escuchan gritos de dolor de Goyeneche, que estaba esposado y boca abajo.



"¿Qué pasó en esas horas comprendidas entre el contacto policial y el deceso de Ariel? ¿Cómo es que en un simple operativo el demorado para identificación termina muerto por asfixia? ¿Por qué no lo llevaron directo al hospital (a 300 metros) si se descompensa de inmediato?", preguntó la familia en un escrito enviado a Télam.



Otro de los vídeos de la causa confirma que, ya de día, al menos 9 funcionarios policiales se colocaron alrededor del cuerpo del joven, y dos le realizan tareas de reanimación hasta que llega la ambulancia y se confirma su fallecimiento.



Según la investigación, la autopsia determinó que la muerte se produjo por asfixia. "Ariel estaba en condiciones de correr, subir escaleras y de abrir una puerta estando esposado, según el propio relato policial. Con lo cual será determinar qué ocurrió después y qué fue lo que causó esta asfixia", remarcó el fiscal Alfieri en diálogo radial.



Además, detalló que ordenó que se realicen estudios complementarios de laboratorios, a cargo de Gendarmería Nacional de Paraná, y de anatomopatología, con el objetivo de determinar "qué tipos de asfixia participaron en el deceso, qué causó y en su caso, quiénes causaron la muerte".



También se recolectó información de las modulaciones de radio, llamados telefónicos, y los registros de las cámaras privadas y públicas que se encuentran en el recorrido entre la vivienda y la comisaría.



"Con eso y la ubicación de GPS del móvil, se va a poder establecer el trayecto y ritmo", dijo Alfieri a radio De la Plaza, y señaló que una de las hipótesis que investiga es si durante ese traslado hubo "intervención policial que es causal de la muerte".



Por otro lado, el fiscal confirmó que le solicitó abogados defensores a los dos suboficiales que participaron del traslado: "Es la maniobra de ellos directamente sobre Ariel, y son las dos personas que encontramos hoy mérito para que puedan ejercer sus derechos de defensa de la manera más completa".



En tanto, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, pidió a la prensa "respetar la investigación" y comunicó que ambos policías permanecen en "servicio activo efectivo", ya que "al momento no hay personal imputado".



Los familiares y amigos de Goyeneche aseguraron que no se cumplió el protocolo de Pautas de Intervención para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o con consumos problemáticos en el espacio público.



Si bien Entre Ríos no tiene una adhesión al último protocolo, el fiscal se reunió con representantes del Comité de Prevención de la Tortura, tanto nacional como provincial, y precisó que la pauta internacional "da un enfoque de lo que había que hacer y la realidad es que es para establecer sin que sea necesariamente contrafáctico".



El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un protocolo a implementar en estas circunstancias (Resolución 843/2022) que determina "solicitar la atención inmediata del equipo de salud" como "prioridad en estas situaciones".



Por último, la familia se preguntó "si Ariel era abordado por fuerzas federales en vez de provinciales, ¿hubiera fallecido por asfixia?" y afirmó: "Una cosa es segura: Merecía ayuda y merece justicia".