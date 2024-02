Paritaria docente nacional: para el Gobierno nacional, "no hay ninguna definición"

miércoles, 14 de febrero de 2024 11:49

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó hoy que la eventual convocatoria a una paritaria docente nacional "se está evaluando y aún no hay ninguna definición al respecto" y recordó que los salarios de esos trabajadores "dependen de cada gobernador y cada jurisdicción es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores".



"La paritaria docente nacional no es tal, no existe. Los trabajadores docentes de la Argentina dependen de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y están en libertad de pactar con ellos el salario que pretenden o consideran justo para poder iniciar las clases", dijo Adorni en rueda de prensa en Casa de Gobierno.