Javier Milei: “Al tipo de cambio de mercado estamos a un tiro de dolarizar”

miércoles, 14 de febrero de 2024 22:15

Javier Milei ratificó este miércoles que “sigue con la idea” de dolarizar la economía argentina y adelantó que con el tipo de cambio de mercado las condiciones son favorables. Además, le respondió a Cristina Kirchner luego de que publicara un documento con críticas a su gestión.

“Sigo con la idea de dolarizar”, ratificó Milei y agregó: “Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente salvó gente que entiende de la materia no lo está viendo. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, compramos 7000 millones de dólares. Tenemos un problema de la emisión endógena que son las Leliqs. En ese contexto, tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. La base no varía, está clavada en 10 millones. En ese contexto, lo que vos tenes es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el Bopreal”.

“Cuando miras el balance del BCRA empezaste a desinflar pasivos y activos, limpiamos la deuda de los importadores, pero hoy tenemos una base monetaria de 8 mil millones y compramos dólares por 7 mil millones. Tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado estás a un tiro de dolarizar. Eso ya lo tenes. Te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados -pases- y lo que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. La idea está, pero demanda tiempo. Si siguiéramos limpiando el balance del BCRA al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el cepo a mitad de año. Yo prefiero ver los números”, agregó.

Además le respondió a Cristina Kirchner, quien este miércoles publicó una carta de 33 páginas con fuertes críticas hacia el Presidente y al modelo económico y social que está impulsando La Libertad Avanza desde la Casa Rosada. Principalmente, el jefe de Estado hizo referencia a los cuestionamientos por el modelo elegido para combatir la inflación y apuntó directamente contra los argumentos de la ex vicepresidenta calificándolos de “una precariedad conceptual grosera”.

“La economía no es una ciencia exacta, que usemos matemática no le da crédito para considerarse una ciencia exacta. Si dejas de emitir, tarde o temprano la vas a exterminar a la inflación. Por más que no le guste a Cristina Kirchner, la inflación es siempre un fenómeno monetario que se genera porque la excesiva oferta de dinero”, comenzó el mandatario.

Y continuó: “El modelo de Cristina es la base de la decadencia argentina. Para ella lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 60. Ella dice que en realidad el problema surge que cuando vos devalúas hay inflación. El problema es que vos devalúas porque tenes un problema de restricción externa y el financiamiento que necesitas de la cuenta corriente no lo conseguis en el mercado y por eso devalúas y ahí generas inflación”.

“La restricción externa es el efecto de suponer que solo ajustan las cantidades y no los precios. Pero eso es porque asumís que los precios no varían. El kirchnerismo dilapidó las reservas, le entregaron una situación paupérrima a Macri. Cuando estimulan la demanda frenando el tipo de cambio se caen las reservas. Cada vez que tienen problemas con reservas meten más control. Cuando haces eso los pesos te quedan apretados. Había inflación reprimida”, añadió el libertario.

Además, Milei resaltó que Fernández de Kirchner lo acusa “de que digo que el déficit fiscal genera inflación y yo nunca dije eso. Es por la emisión monetaria. Es falso eso. Cuando el déficit fiscal es financiado por la emisión, ahí empieza el problema de precios. El primer párrafo - del documento- es monumental por todos los errores que comete. Es falso que el Gobierno de Macri sea el que más se endeudó, el que más se endeudó es el de Alberto Fernández. No entiende lo que es una restricción de presupuesto”.

Durante la entrevista, el Presidente se refirió a la Ley Ómnibus que no logró ser aprobada en la Cámara de Diputados. En ese sentido, recordó que la medida tenía dos objetivos: “Plantear las reformas y ordenar el espectro de la política”. “Lo maravilloso es que cuando la empezaron a desguazar dejaron evidencia porque dejaron los dedos sucios. Ahí quedó en claro quiénes quieren cambio y quiénes quieren seguir con sus privilegios”, resaltó.

“Yo estoy contento porque logré el objetivo: con tener una ley mala prefiero no tener una ley. Y en 2025, cuando haya elecciones, va a ser una depuración porque nosotros le vamos a recordar a la gente quiénes son los que no apoyaron el cambio y no van a renovar sus bancas”, adelantó y definió a los diputados que votaron en contra como “delincuentes”.

El mandatario también respondió sobre el peligro del inicio de clases, ya que los gremios reclaman un aumento salarial, por lo que reflexionó: “¿Las escuelas de quién dependen? ¿La Argentina es un país federal? El problema es de las provincias, si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores están gastando la plata. ¿Por qué la Nación tiene que estar financiando permanentemente? Que bajen los recitales”.

“Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock,que es privado, en subsidios le da mil millones de pesos. Todos los artistas, como Lali Depósito, cobraron de la del Estado. Pero ella cobró de varios gobiernos. 350 mil dólares. ¿Estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco? Para financiar esa cultura de las vas a cargar sobre…dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza. Llaryora, en vez de quejarse por los subsidios, por qué no corta la pauta oficial que la usa para que hablen bien de él. Lo que les corresponde por ley es de ellos, de ahí no toco nada. La Nación tiene la potestad para hacer todo legalmente”, agregó.

Según el análisis de Milei, “todos los argentinos de bien entendieron que no se puede estar viviendo por encima de los recursos. La gente entiende que hay que hacer un ajuste. El tema central es quién lo paga. Nosotros decimos que lo haga la política. Bien que en el Congreso se notó. A todos les votaron los DNU pero conmigo hay un problema: que toque los tongos de la política. La gente sabe que se ha estado viviendo por encima de las posibilidades y que hay que hacer un esfuerzo. Cuando pongamos en equilibrio la economía yo no voy a aumentar el gasto”.

“Pegamos la mejor”, calificó Milei su encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano y relató que volvió a pedirle disculpas por los “exabruptos del pasado”. “Yo lo hice en uno de los debates pero me pareció que valía la pena hacerlo en persona y me dijo ‘¿Hijo quién no cometió errores en su juventud?’”.

Fuente: Infobae