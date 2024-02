Inflación: este miércoles se conocerá el dato del INDEC, ¿qué espera el mercado?

martes, 13 de febrero de 2024 18:50

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de inflación de enero este miércoles 14 de febrero y, tras el salto que llevó ese índice al 25,5% en diciembre, impulsado principalmente por la devaluación del 54%, las previsiones para enero indican que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) se ubicaría en torno al 20%.

Algunas consultoras estiman que el dato estará entre el 19% y el 20%, mientras que otras lo ubican en el rango de entre el 20% y 22%. La coincidencia que se encuentra en todos los casos es en señalar que seguirá alta, pero algo atenuada respecto del dato de diciembre.

Inflación: qué dicen las proyecciones más optimistas

Por ejemplo, la consultora C&T, de Camilo Tiscornia y María Castiglioni, proyectó para el primer mes de este año una suba de precios del 19,6% y señalaron que se observa una "desaceleración que empezó la última semana de diciembre y se mantuvo a lo largo del mes de enero". A su vez, señalaron que en doce meses el aumento fue de 242,2%, marcando una fuerte suba en línea con lo esperado.

Según esta consultora, el alza de los precios minoristas en enero estuvo liderada por esparcimiento, factor estacionalmente clave en todos los eneros, pero que este año tuvo una suba mayor, de 36,8%, debido al impacto del ajuste del tipo de cambio oficial y el alza general de precios. Por su parte, "los ajustes en el transporte público en el GBA, de más de 40% y el alza de los combustibles motorizaron el rubro de transporte y comunicaciones, que trepó casi 32% en enero". En tanto, la suba de las prepagas, en torno a 40%, y el alza de servicios de salud explicó la suba de más de 25% en el rubro, pese a que los medicamentos moderaron notablemente la suba, después de varios meses de fuertes incrementos.

"Los alimentos y bebidas aumentaron 16,3%, como resultado de una desaceleración en las últimas semanas. De hecho, después del pico de suba de 31% mensual en las dos últimas semanas de diciembre, los datos indican que en la última semana de enero, los precios se ubicaron 7% por encima del nivel que tenían cuatro semanas atrás", detalla CyT en otro tramo de su informe.

En una línea similar, desde la Fundación Libertad y Progreso, de Aldo Abram, vaticinaron que el IPC se ubicará en 19,4%.

Muchos esperan un dato más parecido al IPC de enero de diciembre

En tanto, en Eco Go, liderada por Marina Dal Poggetto, esperan que la inflación del mes pasado que revelará el INDEC se posicione en torno al 21,2%. "Vemos una desaceleración de precios respecto de diciembre. La demanda no está convalidando precios y hay algunos productos que bajaron en enero. Se ve, por ejemplo, muchas empresas que, si bien no quieren bajar el precio pleno, empiezan a hacer promociones para enfrentar la caída de la demanda", explica a Ámbito el economista y director de la consultora, Sebastián Menescaldi.

Por su parte, desde la consultora Analytica, de Ricardo Delgado, vaticinaron que la inflación de enero se ubicó alrededor de un 22%. Así, el dato que esperan no estaría tan alejando del del mes anterior, aunque sí refleja una leve baja.

Esta tendencia "se explica tanto por la continuidad del traslado a precios de la devaluación de diciembre como por el aumento en precios básicos como el combustible", explica Claudio Caprarulo, director de Analytica, al respecto. De esta manera, lo que se lee es que la inflación de enero tendría un fuerte componente de arrastre del mes previo, aunque también tiene incidencia la suba que se registró en insumos clave de la economía que se trasladan al consumidor final a través de diferentes vectores.

Fuente: Ámbito