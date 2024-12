Crimen de la enfermera: el sobrino del detenido dijo que agarraron a un “perejil”

lunes, 9 de diciembre de 2024 13:55

Un sobrino del único sospechoso detenido por el crimen de la enfermera del Hospital Churruca durante un intento de robo en Rafael Castillo dijo que su tío es “inocente” y que la Policía agarro a un “perejil”.v

En medio de un clima de dolor por el asesinato de Eliana Vanesa Gómez en la puerta de su domicilio, Javier, un sobrino del detenido Mariano Jonatan Macena expresó: “Es inocente, agarraron un perejil”.

El hombre contó que su tío tiene antecedentes y estuvo preso siete veces por robo, pero que en esta ocasión no “tiene nada que ver” y destacó que Macena “está perdido en la droga”.

La aprehensión se concretó en la Plaza Atalaya de Rafael Castillo, tras un operativo conjunto con la Policía bonaerense

“Después de que me allanaran vino y le pregunté si había sido él, hasta el dije que llamaba a la Policía y lo entregaba, pero se puso a llorar y me confirmó ‘yo no fui pela’”, expresó.

Respecto a los videos que se difundieron en las últimas horas, Javier ratificó con lágrimas en los ojos que no es Macena el de las imágenes: “Te das cuenta, no es él. No sé quién lo delató”.

Por último, pidió que se haga justicia para la familia de la enfermera y también para la suya ante la detención del hombre de 37 años.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles Luis Vernet y Olivieri, Rafael Castillo, cuando dos hombres interceptaron a pie a Gómez para robarle su vehículo, un Fiat Argo. En medio del hecho recibió un disparo en la sien por lo que fue trasladada en estado crítico al Hospital Favaloro, donde falleció minutos después de ingresar al quirófano.

Horas después la Policía Federal concretó la detención de uno de los delincuentes sospechado de haber actuado. Se trata de Mariano Jonatan Macena, mientras que su cómplice no fue identificado.