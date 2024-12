Preocupación: internaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos

viernes, 6 de diciembre de 2024 10:22

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a ser internado esta mañana a raíz de un chequeo programado, según confirmaron fuentes del entorno, aunque se desconocen los detalles de la clínica en la que permanece.

“Es un chequeo médico programado. No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó. No hay nada para comunicar”, aseguró una alta fuente al corriente del presente del titular de ministros.

A principios de septiembre, debió ser ingresado en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que derivó en una lipotimia, y por ese motivo, Francos sigue de cerca su estado de salud.

El funcionario de 74 años estuvo dos días en observación mientras le realizaban los estudios pertinentes. A pesar del episodio, se recuperó favorablemente y recibió el alta médica el lunes 9 de septiembre.

En aquella oportunidad, el titular de ministros fue ingresado en el Hospital de Pacheco, y luego derivado a la clínica Sagrada Familia. Aquel episodio se enmarcó luego de su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados.