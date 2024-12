Milei: "se terminó la angustia de los argentinos en los supermercados"

jueves, 5 de diciembre de 2024 14:37

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la inauguración de un centro comercial de la empresa Coto en la ciudad de Mar del Plata y aseguró que "los supermercados reflejan el enorme cambio que ocurrió en la Argentina en el último año". "Durante años, fueron un lugar donde los argentinos venían a encontrarse con la angustia porque la plata no les alcanzaba. Eso se terminó", proclamó el libertario.

Acompañado de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, Milei se trasladó al municipio costero para celebrar "una inversión de casi 50 millones de dólares" llevada a cabo por la cadena de supermercados. "Estamos celebrando la creación de empleo por demanda genuina, no vinimos a aplaudir a un político que en una acto patético inaugura una obra con sobreprecios consecuencia de su inutilidad o su corrupción", sentenció el mandatario.

En su discurso, el presidente enfatizó que los supermercados "fueron durante años un lugar de amargura para los argentinos, porque venían aquí a ver cómo los precios estaban cada día un poco más altos". "Eso se terminó. Estamos sacando los colmillos de ese estado voraz del cuello de los argentinos. Poco a poco, cada vez que entren a un supermercado descubrirán que podrán comprar más cosas, a un mejor precio y de mejor calidad", pronosticó Milei.

Además, el jefe de Estado valorizó que la inversión "se dio de forma espontánea en el acuerdo de beneficio mutuo de todas las partes involucradas" y "no hubo que quitarle dinero a nadie discrecionalmente vía impuestos". A su vez, explicó que la misma "se da en el marco de la recuperación del consumo, que en los últimos meses viene registrando un crecimiento muy por encima de lo esperado, incluso por los más optimistas".

"Muchos empresarios ven en nuestro programa económico como la oportunidad para realizar inversiones. Tienen la tranquilidad de que el Gobierno no resignará sus principios: el déficit fiscal no se negocia y la propiedad privada se respeta a rajatabla", subrayó el presidente, y prometió: "No vamos a volver al pasado, somos el futuro y el progreso".

Bajo esa consigna, el mandatario les pidió a los empresarios que "no tengan miedo" y aseguró que el Gobierno "está haciendo su parte". "Para nosotros ustedes no son el enemigo, son héroes, benefactores sociales", insistió.

A su vez, el jefe de Estado auguró que "se vienen tiempos prósperos, libres y felices" y celebró el fin del "chamanismo económico del control de precios y de los inventos nefastos como al ley de góndolas que terminó con las góndolas vacías". "Hasta un simio entiende hoy que eso termina mal", disparó Milei, que aprovechó para cargar contra un sector de la oposición.