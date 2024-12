Salvaron a un bebé de un mes que estuvo encerrado en un auto

jueves, 26 de diciembre de 2024 18:38

Un bebé de un mes fue rescatado por la Policía tras quedar encerrado en un auto en pleno centro de Neuquén. Según informaron medios locales, el hecho sucedió este jueves durante la mañana en el cruce de las calles Rivadavia y Córdoba, cuando el padre del menor se dio cuenta que las llaves quedaron dentro del vehículo con las ventanillas cerradas.



El Centro de Operaciones Policiales recibieron el alerta sobre el incidente, por lo que agentes policiales se movilizaron en bicicleta hasta el lugar y determinaron que el bebé se encontraba en la butaca infantil en la parte posterior del Renault Clio.



El comisario Néstor Catalán, segundo jefe del Departamento de Coordinación General, señaló que al momento de arribar a la zona "los padres estaban visiblemente angustiados", por lo que les ofrecieron romper uno de los cristales del rodado para salvar al niño, una idea que fue autorizada por los progenitores y los oficiales realizaron el procedimiento.



"El bebé estaba en buen estado gracias a que el tiempo que pasó encerrado fue corto y las condiciones climáticas no eran extremas. Sin embargo, no dudamos en actuar con celeridad para garantizar su seguridad", agregó Catalán en declaraciones al diario La Mañana de Neuquén.



Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) concurrió allí, una médica analizó al bebé y corroboró que se encontraba bien, al tiempo que después las autoridades lo entregaron a sus padres, quienes no fueron imputados por el hecho.



El papá contó que el automóvil estaba bajo la sombra, un factor que evitó que la situación pase a mayores.