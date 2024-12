Una jubilada atropelló a una agente de policía durante un operativo

miércoles, 25 de diciembre de 2024 19:36

Una agente de tránsito fue atropellada por una jubilada de 72 años durante un control de alcoholemia.



Personal del SAME y oficiales de la Comisaría Vecinal 2 A concurrieron a la zona de Avenida Libertador y Ayacucho donde constataron que la joven de 26 años sufrió politraumatismos en su pierna derecha, por lo que la inmovilizaron con un cuello ortopédico y fue trasladada al Hospital Fernández.



Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la adulta mayor, que manejaba un Toyota Etios, embistió a la víctima mientras intentaba detenerse en el barrio de La Recoleta.



Intervino la UFLA Este que imputó a la conductora por lesiones culposas.



En declaraciones al canal Todo Noticias, una compañera de la trabajadora explicó: "No le pudimos hacer el alómetro y le pedimos que se moviera para el lado del test de alcoholemia. Ella aludía a que no podía soplar, pero eso no puede ser porque está preparado para que cualquier persona pueda hacerlo".