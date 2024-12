Habló Insfrán, tras el fallo de Corte Suprema

sábado, 21 de diciembre de 2024 13:03

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, provincia que gobierna desde 1995, rechazó el fallo de la Corte Suprema Nacional que declaró inconstitucional su reelección indefinida: "Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante".

"Ayer algunos se pusieron contentos porque la Corte Suprema sacó un fallo, me alegro, pero nosotros en octubre sacamos la necesidad de la reforma de nuestra Constitución y con orgullo vengo a decirles que, una vez más, defendimos los intereses de cada uno de nosotros", dijo Insfrán.

En esa línea, profundizó: "Ningún porteño nos va a indicar quién va a ser nuestro representante, el pueblo de Formosa va a elegir. A pesar de que ellos (la oposición) desearían que ese fallo diga: 'fulano de la oposición tiene que ser el gobernador de Formosa'".

No obstante, dijo que cumplirá el fallo: "Puedo estar de acuerdo o no con el fallo, pero de que tenemos que cumplir, vamos a cumplir. Es un tiro de gracia al federalismo. No es algo delegado a la Nación. No se olviden: las provincias son preexistentes a la Nación".

El jueves pasado, el tribunal falló en favor del amparo presentado por el frente "Confederación Frente Amplio Formoseño" y los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti acordaron en que la cláusula impugnada (aprobada en 2003) dejó explícita una ambigüedad sobre permitir o no las reelecciones de forma ilimitadas.

De esa manera, se veía afectada la alternancia en el Poder Ejecutivo provincial y en la división de poderes, para mantener el sistema democrático con un correcto funcionamiento.

Rosatti, Maqueda y Lorenzetti aseguraron que las provincias “deben ajustarse a los límites de la Constitución Nacional” y argumentaron que la reelección ilimitada “fomenta la personalización del poder, debilitando el sistema de frenos y contrapesos, y otorgando ventajas inadecuadas en contiendas electorales”.

Por su parte, el juez Carlos Rosenkrantz manifestó que este tipo de prácticas electorales “erosiona” la representación de los gobernantes y puede derivar en “prácticas autoritarias”; asimismo aseveró que Insfrán completará su mandato sin problemas.

En definitiva, el fallo establece que Formosa deberá modificar su Constitución mediante los “procedimientos previstos en su normativa”, para ponerle freno a las reelecciones indefinidas, marcando un precedente “en la relación entre federalismo y los principios fundamentales del orden republicano”.