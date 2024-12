Urgente: rige alerta meteorológica por fuertes tormentas en ocho provincias y en dos por vientos

lunes, 2 de diciembre de 2024 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta meteorológica por tormentas fuertes y vientos fuertes para este lunes. El área de cobertura abarca las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Misiones, en el caso de la advertencia por tormentas. Mientras que las zonas afectadas por vientos corresponden a las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Alerta por tormenta

Amarillo:

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas intensas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta por viento

Amarillo:

El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.