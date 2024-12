Gendarme detenido en Venezuela: el Papa podría mediar en la negociación con Maduro

jueves, 19 de diciembre de 2024 19:44

El Gobierno confirmó que está llevando a cabo contactos con el papa Francisco y con países que tienen relación con el régimen de Nicolás Maduro para iniciar una negociación tendiente a liberar al gendarme Nahuel Gallo, detenido por el gobierno venezolano desde el 8 de este mes.



"Nosotros no tenemos relación institucional con el gobierno de Venezuela, así que estamos contactándonos con el Papa y con países que tienen relación con Maduro, como Brasil, para iniciar una negociación", detalló uno de los principales funcionarios de la gestión libertaria en diálogo con periodistas acreditados en Casa Rosada, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.



De esa forma, la gestión de Javier Milei, con el canciller Gerardo Werthein a la cabeza, busca en estas horas que gobiernos que tienen relación con la administración de Maduro intercedan o, en todo caso, que sirvan como puente para iniciar cuanto antes una negociación que termine con la liberación y retorno del gendarme a la Argentina.



La misma fuente fue consultada por el tuit crítico de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien la titular del Senado responsabilizó por el secuestro de Gallo.



El dirigente libertario elogió y apoyó la respuesta que la ministra le dio a Villarruel: "Estuvo muy bien lo que dijo Bullrich, no se puede querer juntar likes en medio de esta situación, en la que no sabemos cómo se encuentra. Es posible que mientras algunos tuitean, a él lo estén torturando", advirtió.



El Gobierno no cuenta con información sobre en qué estado se encuentra el gendarme actualmente, a más de diez días de haber sido apresado por las autoridades venezolanas cuando buscaba ingresar por la frontera terrestre desde Colombia.