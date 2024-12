Camioneros anunció medidas que afectarían los servicios en las fiestas

jueves, 19 de diciembre de 2024 16:20

La Federación Nacional de Camioneros, que comanda Hugo Moyano, anunció que llevará a cabo desde ahora "medidas de acción directa en todas las ramas" de la actividad ante la "negativa del Gobierno de convalidar el aumento salarial acordado" con las empresas.



"A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas de nuestro convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno nacional", anunció el gremio en un comunicado.



Camioneros manifestó además que "no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector" y que "se les impida seguir viviendo con la dignidad que se merecen".



El Gobierno no habilitó un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero) porque considera que esa cifra atenta contra las proyecciones inflacionarias diseñadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.



En la primera reunión con las tres cámaras empresarias del transporte de cargas, Moyano solicitó un bono de fin de año de $650.000 y una suba salarial de 5% mensual, muy por encima de las proyecciones inflacionarias del Ministerio de Economía.

Luego de otras reuniones, los empresarios lograron acordar co el gremio el monto del bono en 600.000 y que se abone en cuatro cuotas.



Pero la Secretaría de Trabajo se resiste a homologarlo, con lo cual las empresas no pueden abonar el incremento negociado hasta tener el visto bueno del Gobierno.