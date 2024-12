Investigan si el sanjuanino detenido por la desaparición de Loan estuvo involucrado en el caso Sofía Herrera

miércoles, 18 de diciembre de 2024 10:21

A quince años desde la desaparición de Sofía Herrera, la nena que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping de Río Grande, Ushuaia, los fiscales de Género, Ariel Pinno y Mónica Macri, abrieron una nueva línea de investigación que podría involucrar al ex capitán de navío Carlos Pérez que, actualmente, se encuentra detenido por la desaparición de Loan Peña. Las sospechas surgieron producto de la declaración de una testigo que se encontraba en el predio el día que la menor de edad fue vista por última vez.

El viernes pasado, los investigadores citaron a Carmen Haase, testigo residente en la provincia de Misiones, para que brindara su declaración testimonial sobre lo que había ocurrido ese día en el camping Jhon Goodall. A raíz de la distancia física entre las partes, la audiencia se realizó vía videoconferencia, en donde la declarante aseguró que el marino retirado había compartido un asado junto a otros miembros de la Armada en la zona de parrillas del lugar.

El hecho de que la testigo hubiera nombrado al capitán de navío retirado como una de las personas que se encontraban en el predio el día de la desaparición de la niña resultó llamativo para los fiscales, sobre todo, desde que Pérez fue detenido e imputado por delito de sustracción y ocultamiento de Loan, el niño de 5 años que desapareció el 13 de junio de este año en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

Durante su testimonio, Haase también mencionó a otros integrantes de la Armada, entre ellos, a Marcelo Ruiz, quien habría sido visto por la madre de Sofía esa mañana en una estación de servicio antes de dirigirse al camping. La testigo ratificó la presencia de estas personas y afirmó haber compartido con ellas un asado en cercanías del lugar.

A lo largo de la investigación, se trató de la primera vez que los oficiales de la fuerza militar fueron señalados como sospechosos de la desaparición de la menor de edad. Por este motivo, la información será investigada en detalle, y la jueza a cargo del caso buscará localizar a las personas identificadas para que brinden su testimonio y se analice cualquier vínculo con el caso, según la información publicada por Actualidad TDF.

Otra de las pistas a seguir por los investigadores se relacionó con la hipótesis de que la pequeña hubiera sido llevada a Chile por sus captores. Por esta razón, los fiscales se reunieron la semana pasada con el cónsul de Chile en Río Grande y el lunes pasado en el paso fronterizo San Sebastián con autoridades de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), con el objetivo de solicitar su cooperación en la búsqueda de Sofía.

De esta manera, ambos países acordaron reactivar el acuerdo durante las próximas vacaciones, por lo que volverán a distribuirse las imágenes actualizadas de Sofía Herrera en los pasos fronterizos. Además, se planteó la posibilidad de realizar búsquedas en el territorio chileno, con la finalidad de dar con el paradero de la ahora adolescente y del único sospechoso por la causa, un peón rural nómade de origen chileno llamado José Dagoberto Díaz Aguila, quien es buscado por la Interpol desde el 2020.

El hombre conocido por su apodo “Espanta la Virgen” se tornó en un blanco para las autoridades, luego de que un policía de la provincia de Tierra del Fuego y un niño de seis años que se encontraban en el camping brindaran testimonios que lo ubicarían como el presunto raptor de la niña.

El primer relato data del 2008, cuando el efectivo que participó de las primeras tareas de búsqueda de Herrera aseguró haber hablado con el sospechoso, quien le habría asegurado que sabía en donde se encontraba. No obstante, las autoridades a cargo, por ese entonces, desoyeron el dato y este volvió a ser retomado en 2017, cuando Césari Hernández se hizo cargo del expediente.

En cuanto al niño de seis años, declaró haber visto en el lugar de la desaparición de Sofía a una persona que describió, y con ello se elaboró un identikit. El mismo testigo, ya mayor de edad, fue citado nuevamente por el juez en 2020 y ratificó la versión, explicaron fuentes judiciales a Infobae.

El dato que convenció a la justicia fueguina de solicitar la captura internacional es que el identikit realizado sobre la base del testimonio del chico (de 6 años y ratificado a los 18) tiene un “75% de coincidencias” con la imagen que obra en la causa en la que investigan por intento de homicidio a Díaz Aguila.

“Les pedí que sigan buscando al nómade que está desaparecido y que no lo pueden encontrar por ningún lado. Es una persona que no tiene nada, solamente vive en los campos, cruza caminando de Chile a la Argentina y no lo pueden encontrar”, sostuvo la madre de Sofía en 2022.

En esta hipótesis de lo sucedido, los investigadores creen que el sujeto podría haber matado a Sofía Herrera para encubrir su secuestro. No obstante, sería clave dar con su paradero y obtener una declaración que pudiera brindar datos reales sobre lo que ocurrió con la menor de edad.

Fuente: Infobae