Caso Kueider: la Justicia confirmó que todos sus domicilios son falsos

lunes, 16 de diciembre de 2024 08:16

La Policía Federal (PFA) ratificó, por orden de la Justicia, que las direcciones utilizadas para registrar las empresas del senador Edgardo Kueider y su socio Rodolfo González son falsas. Según el informe de la Unidad Investigativa contra Corrupción de la PFA, que pudo acceder Infobae, tras realizar tareas de inteligencia sobre un total de ocho domicilios vinculados a las firmas Betail SA y Edekom SA, no se encontraron rastros de los involucrados. En su lugar, los agentes hallaron una casa en venta desde hace años, un estudio contable, e incluso la sede de una empresa de salud, pero nunca a Kueider ni a González, también conocido como “Gonzalito”.

La investigación, ordenada por el fiscal de Concordia, José Arias, se centró en tres direcciones asociadas a Betail SA, y cinco más relacionadas a González. A pesar de entrevistas con testigos y una exhaustiva recopilación de información, los oficiales no pudieron rastrear a los implicados. En uno de los domicilios de González, incluso se encontró a su hijo, pero no al misterioso ex empleado de la Biblioteca del Congreso.

Ambos empresarios están bajo la lupa de la Justicia en el marco de varias investigaciones, una de ellas sobre la compra de departamentos en Paraná a través de Betail SA, firmados por un fideicomiso para ocultar la verdadera propiedad. En paralelo, las autoridades continúan indagando sobre las conexiones de Kueider con empresas fantasma como LECTUS SA y VIS NSPLOGISTICA SA, cuyo vínculo con las direcciones falsas y las investigaciones por enriquecimiento ilícito está bajo revisión. Los avances en este caso anticipan posibles conflictos de competencia entre los tribunales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema.