Milei llegó a Italia: así reaccionó la derecha italiana

domingo, 15 de diciembre de 2024 09:35

La visita del presidente argentino Javier Milei a Italia llenó de entusiasmo a la derecha del país europeo. Al menos así lo hicieron saber la primer ministra Giorgia Meloni y otros dirigentes de la actual coalición gobernante.

"Permítanme presentarles a un amigo, presidente de una nación hermana. Al igual que nosotros, está haciendo una revolución cultural, comparte la idea de que una política hecha solo de subsidios lleva a los países al abismo y, como nosotros, sabe que el trabajo es el único antídoto real contra la pobreza. Un gran aplauso", con esas palabras presentó Meloni a Milei a un auditorio repleto de jóvenes que lo ovacionó al grito de “Li.ber,tad”.

El feeling entre ambos mandatarios no es nada nuevo, ésta es la sexta vez que Milei se encuentra con la primer ministra italiana, y en cada encuentro los halagos van y vienen.

La ilusión de los 10 años

Pero Meloni no fue la única dirigente del espacio de la derecha italiana que le tiró flores a Milei. El reto es "encontrarnos en 2027 con una Italia cambiada. Me gustó mucho la frase de Milei: el asistencialismo no es el camino. La pobreza no se puede vencer con ingresos de ciudadanía, la única forma es liberar recursos. Estos son los desafíos que enfrentamos, y creo que el centro-derecha y Giorgia Meloni pueden marcar una continuidad enorme por primera vez, diez años de gobierno". Así se expresó el líder de Noi moderado, Maurizio Lupi, según recoge el periódico italiano Corriere della sera.