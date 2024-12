Expulsión de Kueider: Milei afirmó que la sesión “es inválida”

viernes, 13 de diciembre de 2024 15:52

Javier Milei habló por primera vez de la polémica sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider, el dirigente peronista que fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. El Presidente fue tajante en su definición y apuntó directamente contra Victoria Villarruel: dijo que la vice sabía “48 horas antes de la sesión” del viaje presidencial a Italia y que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, dijo el Presidente en diálogo con Luis Majul por El Observador.

En sintonía con esto, el mandatario detalló: “Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunica que voy a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel así que también fue notificada la secretaria. El jueves que viajé, Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia a eso de las 12/12.30. Eso fue diseminado por todos los medios. Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a Villarruel y como no contestaba le escribieron a la secretaria y tampoco contestó. Habían sido notificados el día martes. ¿Por qué no se puede hacer lo que hizo? Argentina tiene un sistema republicano de gobierno, de pesos y contra pesos. El Ejecutivo no se puede meter con el Legislativo ni viceversa. Lo mimo pasa con el judicial”.

Fuente: Infobae