Corte Suprema: Milei no descartó nombrar a Lijo y García Mansilla por DNU

El presidente Javier Milei aseguró que el nombramiento de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia saldrá por DNU en caso de que el Senado "no resuelva" esas designaciones.



"Si yo lo puedo sacar como pedí, por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y el Senado no me resuelve, lo tengo que resolver", planteó Milei en declaraciones radiales.



El mandatario sostuvo que a través de un decreto puede solucionar "transitoriamente" el problema, para que después la Cámara Alta lo "convalide o lo rechace".



"Son las dinámicas del Poder Judicial y yo lo que tengo que hacer es sujetarme a las condiciones de la Constitución. Igual vuelve a abrir el primero de marzo, si es por eso, las ordinarias", dijo Milei sobre el Congreso.



En la misma línea se había manifestado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a fines de noviembre, cuando sostuvo que había "preocupación" en el Gobierno por la conformación de la Corte Suprema y tampoco descartó que se nombrara a los dos jueces que faltan por DNU.



Francos indicó en esa oportunidad que "si la oposición no da los votos necesarios" en el Congreso para las designaciones de Mansilla y Lijo, el oficialismo analizaría "nombrarlos por decreto".



"Son alternativas, pero todavía no tomamos una decisión al respecto. Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado y estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo", manifestó Francos por entonces.