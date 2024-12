Denunció que usaron el nombre de su hija para sacar a otra niña del país

jueves, 12 de diciembre de 2024 18:12

Un caso de usurpación de identidad se dio a conocer luego de que una mujer denunciara que utilizaron el nombre de su hija para sacar del país hacia Brasil a una niña.



Eva, la denunciante fue a realizar un trámite en ANSES por irregularidades con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y fue allí cuando las autoridades le informaron que su hija no estaba en el país desde abril de este año y que por ese motivo no podía recibir el beneficio.



"Me dijeron que mi hija había salido del país el 27 de abril por el paso de Paso de los Libres hacia Brasil. Algo totalmente imposible porque mi hija está conmigo en Neuquén", contó Eva en diálogo con Canal 7.



En este sentido, la mujer dio muchas consistencias a las relatadas por otra mujer un día antes, por lo que se puede develar la posible trama detrás de una red internacional.



Tanto desde el ANSES como en Migraciones le consultaron si su hija había perdido el documento o si le autorizaron a que algún familiar la pueda sacar del país, algo que Eva negó rotundamente.



"Les dije que tengo los dos DNI, el de cuando nació y el de los cinco que se hace cuando lo tenés que renovar. Ahí me contestaron que entonces podía ser un error", contó Eva.



Además, subrayó que cuando preguntó si podía hacer la denuncia correspondiente le dijeron que espere hasta enero para ver si se dio de baja: "No nos dieron bolilla".



Frente al caso dado a conocer en las últimas horas, Eva confirmó que va a realizar la denuncia para que quede "todo asentado". "Cuando pasó teníamos miedo de salir con la nena a la calle porque ya tienen todos sus datos en otro país. Existe el miedo de que vengan un día y me la lleven si no estaba conmigo", expresó.



Las autoridades encendieron las alarmas frente a estos dos casos debido a que los niños habrían sido sacados por "vías legales" no se les pueden activar alertas, lo que hace casi imposible su rastreo.