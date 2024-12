Aerolíneas Argentinas: Argentina debe pagar casi 400 millones de dólares por la estatización

miércoles, 11 de diciembre de 2024 17:17

La Justicia de Estados Unidos dejó en firme un fallo que condena a la Argentina a abonar casi 400 millones de dólares por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008.



Se trata de un fallo de una Corte del distrito de Columbia que ordenó a Argentina pagar 390,9 millones de dólares por la expropiación de la línea de bandera en el año 2008.



El beneficiario del fallo es el fondo Titan Consortium, titular del juicio por la expropiación de Aerolíneas y que en el mes de octubre había pedido que se ordene al país a abonar el pago establecido por el CIADI, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial,que todavía permanece impago.



El acreedor de la deuda que tiene el país le adquirió el caso a Burford Capital el 15 de marzo de 2018, que a su vez redefinió su estrategia contra Argentina para concentrarse en la causa por la renacionalización de YPF en 2012.



Burford, a su vez, le había adquirido en 2015 la causa al tribunal español donde se cursaba el expediente por la quiebra del grupo español Marsans en unos 17 millones, a lo que se agregó, en consecuencia, una demanda contra Argentina por la renacionalización de 2008.



Titan argumenta que Argentina no pagó lo ordenado por el CIADI, un fallo que no es apelable, por lo que esta orden de la Corte es definitiva.



A mediados de noviembre, los abogados del país y los demandantes habían llegado a un acuerdo "sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas".



El acuerdo permitía que la Justicia de Estados Unidos se expida, en lo que se denomina sentencia final, sin pasar por un juicio y que, ante el incumplimiento del condenado, se activaría de manera directa el inicio de procesos de embargo hasta cubrir el total de la sentencia.



Si bien la Argentina había rechazado en una primera instancia los argumentos que había presentado Titan Consortium en la causa, esto no tuvo un efecto positivo y un tribunal estadounidense determinó que la sentencia debía ser ejecutada.



"Miren lo que cuestan la genialidades de los estatistas y todavía hoy el gobernador de Buenos Aires sigue insistiendo en ese camino, la verdad que deberíamos concretar la idea de Javier Milei: crear el impuesto Kicillof, así lo pagan los adoradores de ideas ridículas que le cuestan fortunas al país", expresó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, desde sus redes sociales.