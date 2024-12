Se casó Rodríguez Larreta con Maylin: cómo fue y quiénes fueron

domingo, 1 de diciembre de 2024 11:17

Este sábado, Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin vivieron un momento único en sus vidas al celebrar su casamiento por civil en la exclusiva Reserva Cardales. Rodeados de más de 300 invitados, la pareja festejó su amor en una ceremonia cargada de emoción y simbolismo, que contó con la presencia de familiares, amigos y destacadas figuras del ámbito político y del espectáculo.

La celebración comenzó a las 18:30 horas, cuando los invitados comenzaron a llegar al majestuoso entorno natural que ofreció la Reserva Cardales. Con una ambientación cuidadosamente diseñada para la ocasión, el lugar se transformó en el escenario perfecto para una fiesta que se extendió hasta altas horas de la noche.

El tkm y el beso uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9uD83DuDEA9 pic.twitter.com/51Jdj2cKMz — Burma Jones (@muchoife) December 1, 2024

MUY EMOTIVO

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue cuando Milagros Maylin hizo su entrada al salón de la mano de amigos cercanos a su padre, quien falleció a mediados de este año. Este gesto tan lleno de amor y respeto fue un tributo a su progenitor, que dejó una huella imborrable en su vida. En el tramo final de su recorrido hacia el altar, la novia fue acompañada por su madre, Mariana Vázquez Ferro.

La ceremonia, cargada de simbolismo, tuvo lugar en un entorno único que subrayó la importancia del día. Contó con la presencia de personalidades políticas y celebridades del mundo del espectáculo, entre ellos estuvieron presentes Pablo Avelluto (ex ministro de Cultura), Guillermo Dietrich (ex ministro de Transporte), Carolina Stanley (ex ministra de Desarrollo Social), Elisa Carrió (líder de la Coalición Cívica), Jorge Fontevecchia (propietario de Editorial Perfil), Carlos Melconian (economista), Rogelio Frigerio (gobernador de Entre Ríos), Alfonso Prat Gay (economista), Carlos Pagni (periodista) y Sergio Berensztein (analista político), entre otros.

Tras la ceremonia, la celebración continuó con música en vivo y una cena. Los invitados disfrutaron de una velada que estuvo marcada por el baile y la camaradería. La pista de baile se mantuvo colmada durante toda la noche.