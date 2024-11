Cristina Kirchner realizó una recorrida por Lomas y destacó a la primera diputada cartonera

viernes, 8 de noviembre de 2024 17:08

Luego de ser proclamada titular del PJ, la ex presidenta Cristina Kirchner se reunió con empresarios Pyme en Avellaneda y hoy fue recibida en una planta de reciclaje en Lomas de Zamora, donde trabajan 200 cartoneros en cooperativas populares.

En el Punto Eco de Villa Fiorito, la ex jefa de Estado se reunió con la diputada nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, la primera cartonera que asumió una banca en el Congreso nacional.

En el intercambio que mantuvo con la legisladora, Cristina Kirchner reivindicó la tarea realizada por los referentes de la economía social y al respecto le dijo que “organizar a la gente con derechos es la mejor política y la política más profunda”.

"Quiero decirte Nati que falta mucho todavía pero por algo empezamos, es la primera vez que una cartonera llega al Parlamento", destacó.

Durante la recorrida estuvo también presente el líder del Frente Patria Grande Juan Grabois, quien el día anterior había visitado en La Plata al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al resto de la cúpula de su organización política.

El dirigente amigo del Papa Francisco busca hacer equilibrio en la interna entre Cristina Kirchner y y el mandatario bonaerense, y se ofrece como mediador para encontrar puntos de encuentro y reconciliar a los dos máximos líderes que tiene el peronismo en la actualidad.

Luego de la visita a la cooperativa de reciclaje en Villa Fiorito, la recorrida siguió por por el Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje "Construyendo Futuro" en Villa Caraza, creado para que asistan los hijos de los cartoneros y cartoneras.

De la actividad junto a la ex jefa de Estado también estuvieron presentes la ex directora nacional de Reciclado, María Castillo; el senador provincial Federico Fagioli; la diputada provincial Lucía Klug y la ex secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño.

El martes pasado, la Junta Electoral del PJ proclamó a Cristina Kirchner como nueva presidenta del partido por la lista “Primero la Patria”, luego de excluir por inconsistencias en la presentación de avales a la nómina que encabezaba el gobernador riojano, Ricardo Quintela.

La asunción formal de la ex mandataria como nueva titular del PJ se produciría el próximo 17 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Militancia peronista.

Ese día estaba previsto que se realizaran las elecciones partidarias internas que hubiesen enfrentado a Cristina Kirchner con Quintela.