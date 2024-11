Ficha limpia: el gobierno nacional anunció que impulsará un nuevo proyecto

viernes, 29 de noviembre de 2024 16:26

El Gobierno impulsará un nuevo proyecto de Ficha Limpia tras la caída en la víspera de la iniciativa que promovía el PRO, según publicó Ámbito.com. La confirmación llegó de parte del vocero presidencial, Manuel Adorni en su tradicional conferencia de prensa.

"Efectivamente la diputada (Silvia) Lospennato le escribió a (Javier) Milei refiriéndose a lo triste que se sentía con que el proyecto no haya avanzado y el Presidente se comprometió con ella a impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia", aseguró el funcionario.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo que el Gobierno "no quiere que corruptos vuelvan a ocupar cargos en el Estado" y aseguró que “en algún momento el proyecto Ficha Limpia va a ser una realidad”.



Advirtió que “tiene que tener los reparos suficientes para que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias y haciendo que éstos no puedan participar”.

Adorni dijo que Ficha Limpia “es parte de la batalla cultural que lidera Milei". "No hay y nunca habrá un pacto con la corrupción, y eso implica que nunca a va a haber un pacto con Cristina Kirchner”. "Nosotros somos el único espacio con el currículum limpio y por eso somos los más interesados en este proyecto”, resaltó.