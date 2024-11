Críticas al Gobierno en la conferencia de UIA: “queremos que nos respeten”

martes, 26 de noviembre de 2024 11:38

Los discursos de apertura de la 30° Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) dejaron fuertes mensajes para el gobierno nacional en medio de una tensión creciente por el nivel de apertura de la economía.

Las primeras palabras fueron las del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que arrancó con palabras irónicas acerca de la presencia en la sala central del Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Estoy mirando los presentes y veo que a veces la prensa se equivoca porque decían que ‘nos vaciaron’. Estamos vacíos de algunas cosas, pero plenos de representación empresaria, y estamos contentos que el jefe de Gobierno, Jorge Macri pueda ver el compromiso, la presencia, y la necesidad de futuro de la industria”, lanzó el líder industrial.

Funes de Rioja enfatizó que “Estamos comprometidos con el país y con el futuro. Tenemos intereses y puntos de vista y pasiones, pero nuestra pasión más grande es el país”.

Luego fue el turno del presidente de Conferencia, Martín Rappallini, quien tras describir la coyuntura envió un mensaje directo al Gobierno nacional: “Los industriales, no hemos tenido, no tenemos ni pedimos privilegios. No pedimos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir”.

Y añadió: “Es ante la falta de igualdad que necesitamos una defensa, defensa del ataque de países que subsidian la producción, los insumos y las exportaciones. Países y sistemas que no cumplen con las reglas de comercio internacional establecidas”.

Rappallini remarcó que “el Estado debe nivelarle la cancha a la industria nacional y el tiempo es un factor clave en este proceso de integración”.

“Escuchamos muchos ataques injustos al empresariado nacional Hoy quiero reivindicar al industrial, que es un sobreviviente a un constante proceso de cambio. Somos nosotros los empresarios, que generamos empleo y pagamos los impuestos y sostenemos el Estado. Queremos respeto”, lanzó en tono enfático.

Además, dejó un mensaje velado a la eterna dicotomía campo-industria: “La industria aporta el 30% de la recaudación y es el sector que agrupa la mayor cantidad de trabajo formales”.

“Estamos de acuerdo con el presidente que el sector privado es el motor del país y el sector privado somos nosotros; es con nosotros”, enfatizó.