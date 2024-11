Un senador propuso dejar de consultar a un organismo nacional y lo calificó de "extremista"

sábado, 23 de noviembre de 2024 08:43

El senador peronista -no K- Juan Carlos Romero (Salta) propuso que la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside Guadalupe Tagliaferri (CABA) deje de consultar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con respecto a las propuestas que envía la Casa Rosada al Senado de la Nación.

"¿Hay alguna norma o alguna obligación que nos mande a consultarle a ese organismo de activismo político de extrema?", preguntó Romero durante la reunión donde se analizaron pliegos militares, entre otras cosas. "No hay ninguna norma más que los usos y las costumbres. Hace varios años que se hace", respondió Tagliaferri.

Y continuó: "No hay nada negativo en saber si hay o no alguna acusación o están dentro de alguna causa que tenga que ver con lesa humanidad. De todas formas, le voy a decir una cosa para que se quede tranquilo: pasados tantos años desde que se pide la información y de los hechos en los cuales se pide información, el CELS no da información, ni busca información, ni remite información, a partir de aquellos ascensos que tengan un DNI superior a 17 millones. Y los ascensos que estamos recibiendo son de esas características".

A su vez, la representante de la Capital Federal fue más allá y explicó que, "a medida que estén por fuera de la búsqueda que hace el CELS, no tiene sentido", pero que "toda vez que sí esté dentro de la búsqueda que hace el CELS, voy a seguir mandándolo".

Tras el cruce, Romero lanzó su idea de redactar una resolución "de la comisión para solicitar a la Presidencia (Tagliaferri) que se abstenga de ese envío". "¿Por qué darle un rango superior a una organización respecto a otras? Entonces, una cosa distinta es que -como peticionar a las autoridades-, ese organismo extremista, como algún otro, nos haga llegar información", añadió.

Si bien no propuso la votación para ese momento, aseguró que la planteará "en una próxima reunión, una resolución para que se reciban las consultas de quienes quieran porque si no tendríamos que mandarle una nota a la Iglesia Católica, una nota a la Iglesia Musulmana, y notas a todos los organismos de todas las organizaciones intermedias que hay en el país".