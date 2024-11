Fractura: Milei acusó a su vice Villarruel de estar “cerca de la casta”

jueves, 21 de noviembre de 2024 07:27

Javier Milei cuestionó este miércoles a la vicepresidenta Victoria Villarruel y aseguró que “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones del Gobierno”.

“Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete. El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama ‘la alta política’, y lo que nosotros llamamos ‘la casta’”, aseguró el mandatario.

Desde hace meses que la relación entre Milei y Villarruel está tensa, pero, hasta ahora, el Presidente nunca había hablado así de su compañera de fórmula, marcó TN. Una de las últimas críticas que realizó Milei contra su vice ocurrió cuando ella inauguró un busto de Isabel Martínez de Perón en el Senado por “combatir el terrorismo”.

Además, Milei habló sobre la salida de Diana Mondino de Cancillería: “Tardé 30 minutos en echarla”, aseguró. También afirmó que sus ministros “tienen libertad de acción” dentro de las ideas libertarias y que “ninguno de ellos tiene permitido un milímetro de error”.

Sobre la gestión económica, el Presidente aseguró en diálogo con LN+ que va a levantar el cepo: “Sacarlo lo voy a sacar. Pero esto es un proceso de mercado y se tiene que resolver a través de los individuos”, indicó. Y agregó: “Dijimos que íbamos a un déficit cero en un año. Nos dijeron que era imposible. Lo hicimos en un fin de semana, fíjate la potencia del programa. En enero, el primer mes, ya no teníamos déficit fiscal. Lo que hicimos fue conforme a mejorar las cuentas públicas, eso nos permitió deuda del Banco Central al tesoro. No lo hicimos con un plan Bonex sino en forma voluntaria.

“El nivel de pobreza hoy es 46%, bajamos la pobreza 11 puntos en 10 meses. Estamos destruyendo la inflación, no sufrimos en actividad ni empleo, los salarios básicos reales están encima que cuando asumimos. Vení a hablarme de recuperación”, dijo Milei. Asimismo, celebró que el caso de la Argentina es “verdaderamente milagroso” y que el programa de estabilización “está dando pruebas de que es mejor que la convertibilidad, que es sostenible”.