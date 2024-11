Dos conductores se pelearon por un lugar en el estacionamiento

martes, 19 de noviembre de 2024 19:15

Dos conductores protagonizaron una violenta discusión que casi termina a los golpes en un shopping de Martínez. El dramático momento quedó filmado por uno de ellos, que radicó una denuncia penal por amenazas y aportó el video a la Justicia.

Todo ocurrió en la playa del estacionamiento del Unicenter, en Paraná y Habana. Gabriel, el conductor que grabó la secuencia, contó a TN que había ido al cine con su familia y estaba intentando mover su camioneta. De repente, se bajó un hombre de una Volkswagen Amarok y le pidió que se corriera, porque no lo estaba dejando pasar.

“Corré la camioneta que no paso. Estás en contramano. Te voy a arrancar la cabeza”, le dijo. Después, le pateó la puerta, lo agarró del cuello e intentó sacarlo del vehículo a la fuerza, según se ve en las imágenes.

“No te preocupes que vas a salir en la tele”, le contestó Gabriel, mientras le enfocaba la cara para que fuera fácilmente identificado. Mientras grababa, le pedía a su acompañante que lamara al 911. “Llamá a la policía, rubia”, le gritaba una y otra vez a su mujer.

El otro hombre no bajó la guardia y siguió amenazándolo. Incluso, se sacó la campera y lo invitó a pelear. También le dio un golpe de puño al capot y se lamió el dedo y lo pasó por la ventanilla.

Gabriel estaba acompañado por su pareja, sus dos hijos y dos amigos de los chicos. De acuerdo a su versión, “no tenía manera de retroceder”, y aseguró: “El señor es un agresivo. Se bajó directamente a pegarme”.

“Todos me cuestionan por qué no bajé a pelear, pero si el tipo estaba armado me podía pegar un tiro a mí o a mi familia. Traté de actuar con inteligencia. No permití que mi mujer se bajara, no sabía si nos iba a matar”, expresó.

El conductor confirmó a TN que ya radicó la denuncia penal, que está siendo investigada por la UFI N° 1 Descentralizada de Martínez, y el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

