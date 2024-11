G20: Argentina llegó a un preacuerdo con Brasil para exportar gas de Vaca Muerta

lunes, 18 de noviembre de 2024 16:32

El Ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, anunció un Memorando de Entendimiento con la Argentina para desarrollar infraestructura e interconexión para las exportaciones de gas natural. El “megaacuerdo”, tal como lo consideran en Brasil, crea un grupo de trabajo bilateral para exportar gas de Vaca Muerta al país vecino.

El documento prevé la compra en el corto plazo, por parte de Brasil, de 2 millones de metros cúbicos diarios de gas argentino. Se espera que este volumen aumente hasta los 10 millones de m³/día en un horizonte de tres años y alcance los 30 millones de m³/día en 2030.

Se trata del mismo volumen que Brasil importaba diariamente desde Bolivia a través del gasoducto (Gasbol) que fue construido en los años 1990 y conecta los dos países. Sin embargo, con las reservas bolivianas en disminución, ahora ese volumen llegará desde Neuquén.

El principio de acuerdo fue firmado en medio de la Cumbre del G20 y las fuentes descartaron al portal TN una foto conjunta de los mandatarios de ambos países.

Asimismo, el memorando de entendimiento menciona cuatro vías para que el gas no convencional de Vaca Muerta llegue al mercado brasileño.

En el corto plazo se usará el gasoducto Bolivia-Argentina, que originalmente estaba destinado a importar gas de Bolivia. Se harán adaptaciones para una “reversión” del flujo, que irá de Argentina a Bolivia y después se transportará el gas a Brasil a través de Gasbol -que tiene una capacidad de 30 millones de m³/día-, que cruzará Mato Grosso do Sul y llegará a São Paulo.

En tanto, también se evaluarán conexiones entre la Argentina-Rio Grande do Sul, vía Uruguaiana; la Argentina-Paraguay-Mato Grosso do Sul; y la Argentina-Uruguay-Rio Grande do Sul.

El escrito también establece que se discutirá el precio del gas de Vaca Muerta, de acuerdo a la evolución de las negociaciones, que se gestaron principalmente en Brasilia entre la embajada argentina y los funcionarios de Luiz Inácio Lula da Silva.