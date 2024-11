Tras el fallo, Cristina Kirchner iniciará un tour como jefa del PJ en Santiago del Estero

sábado, 16 de noviembre de 2024 09:59

Luego del fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó la condena en su contra por la causa Vialidad, la ex mandataria Cristina Kirchner iniciará mañana en Santiago del Estero su primer tour por el Interior del país tras ser proclamada presidenta del Partido Justicialista, en un acto por el Día de la Militancia peronista.

El encuentro se desarrollará este domingo a partir de las 19 hs en la Asociación Atlética Quimsa, un club de básquet santiagueño, que contará con la presencia del gobernador Gerardo Zamora y del senador peronista José Neder.

Con la Justicia respirándole en la nuca, y un futuro político que pende como espada de Damocles de la decisión de la Corte Suprema, la ex presidenta luce envalentonada por el resurgido apoyo de su militancia y busca ocupar la centralidad de la oposición.

Se trata de todo un desafío para la jefa del kirchnerismo, ya que en este 2024 se encontró con un escenario inédito: es la primera vez que su conducción no luce monolítica y debe compartir cartel con su ahijado político, Axel Kicillof, quien se encuentra embarcado en la construcción de un liderazgo propio en la escena opositora.

La emancipación política del gobernador bonaerense provocó pavor y cólera en La Cámpora, cuya centralidad en el peronismo depende directamente de la persistencia de Cristina Kirchner como conductora del movimiento.

Las posturas de la agrupación de Máximo Kirchner se volvieron cada vez más corrosivas hacia Kicillof, y arrastraron a Cristina Kirchner a subirse a una interna insólita.

En medio de esta puja, el mandatario bonaerense optó por no pronunciarse en la competencia que la jefa del kirchnerismo iba a sostener contra Ricardo Quintela por la presidencia del PJ.

Según se dejó trascender, a Cristina Kirchner le dolió mucho que su discípulo político no haya querido tomar partido en esa disputa que no fue (el riojano quedó desafectado por la Justicia electoral), circunstancia que desembocó en una situación de no retorno en la confianza que se tenían el uno con el otro.

Estos avatares determinaron que ni Kicillof ni Quintela, dos de los gobernadores que más confrontan con el Gobierno nacional, hayan sido invitados al acto en Santiago del Estero, pese a que ambos se solidarizaron enfáticamente con la ex presidenta luego del fallo condenatorio de la Justicia.

Paradójicamente, sí estará Zamora, uno de los gobernadores de Unión por la Patria que “se torcieron” al negociar con el Poder Ejecutivo.

Desde que lanzó su candidatura al PJ, Cristina Kirchner viene haciendo campaña para “ordenar” a “un peronismo que se torció” en función del vínculo con el oficialismo.

La de Santiago del Estero será su primera recorrida del año en el Interior del país, luego de participar en actividades políticas en municipios del conurbano como Merlo, Avellaneda, La Plata, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús.

La reaparición de Cristina Kirchner sucede además luego de que el Gobierno le diera de baja la jubilación de privilegio que cobraba como ex presidenta y sumado a la quita de la pensión especial que percibía en tanto viuda de otro ex presidente.

En medio de este acecho de la Justicia y del Gobierno, dirigentes políticos, legisladores intendentes y militantes se autoconvocaron primero en los tribunales de Comodoro Py y luego en el Instituto Patria para tomar contacto con “la Jefa”.

Allí, la expresidenta afirmó que le tocó pagar un "precio bajo" por enfrentarse a los poderes fácticos en comparación "con otros compañeros y compañeras" que resultaron desaparecidos durante ultima dictadura cívico militar.