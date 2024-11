El Banco Central detalló los pasos que faltan para levantar el cepo

martes, 12 de noviembre de 2024 13:02

El vicepresidente del Banco Central, Vlademir Werning, destacó hoy que el proceso de levantamiento del cepo no se demora por falta de convicción, sino por la necesidad de preparar adecuadamente el mercado interno para manejar la volatilidad cambiaria.

“No demoramos el levantamiento del cepo por preocupación o falta de convicción, sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo”, subrayó Werning, quien insistió en que el tiempo que se está utilizando actualmente para levantar las restricciones está siendo aprovechado para fortalecer el sistema bancario y financiero del país.

Según el vicepresidente del BCRA, la clave de la transición está en crear un sistema de respaldo para los depósitos genuino y sólido. "Usamos este tiempo para eliminar bits y puts que eran contingencias extraordinarias. También se está reconstituyendo el respaldo de los depósitos. Esto es clave, hacerlo antes de entusiasmarse con levantar las restricciones cambiarias", explicó.

Werning también señaló que el sistema bancario aún está en proceso de transformación: “Es difícil pensar que un sistema cambiario normal pueda introducirse dentro de un sistema bancario no normal”, aseveró, al referirse al proceso de reconstitución del respaldo de los depósitos en efectivo, lo que, según él, traerá mayor estabilidad al sistema bancario.

Werning habló hoy en el 18° Simposio de IAEF donde recalcó que la circulación de liquidez mediante instrumentos del Banco Central está permitiendo que las tasas de interés jueguen un rol fundamental en el equilibrio monetario.

Asimismo, resaltó la importancia de la intervención en el mercado cambiario, como medida eficaz para anclar expectativas y reducir la brecha cambiaria, y negó que estas intervenciones fueran a tener efectos negativos sobre las reservas internacionales.

“En julio comenzamos a esterilizar con dólares y la brecha cambiaria cayó. Es decir, que quitamos pesos y eso dejó de presionar en la brecha. Los futuros del dólar también comenzaron a caer a niveles cercanos al crawl. Esto lo hicimos porque estábamos convencidos de que los fundamentos estaban”, detalló.

Sobre el uso de las reservas, Werning afirmó que la intervención del BCRA con la compra de divisas no busca "vaciar" las reservas, como algunos sectores han sostenido, y aclaró que hasta el momento se han adquirido más de U$S 2.000 millones de dólares para fortalecer la posición externa del país, al tiempo que se utilizó poco más de U$S 600 millones en intervención.

En cuanto a la situación fiscal, el vicepresidente del BCRA defendió la política cambiaria, pero destacó que Argentina no es "cara en dólares" debido a la política cambiaria, sino por el aumento del tamaño del Estado, el aumento de impuestos y las regulaciones fiscales, que han incrementado los costos internos.

En este sentido, Werning planteó como objetivo reducir las tasas impositivas sobre el sector financiero, apuntando particularmente a los "altos costos" del ingreso bruto sobre cauciones, que afectan tanto a las entidades bancarias como a los usuarios.

Por otro lado, el funcionario destacó los avances en la lucha contra la inflación, señalando que el país ha logrado quebrar "miedos infundados" sobre la inercia inflacionaria, y que el mercado ya está descontando una inflación por debajo del 2% anual.

“Se ha quebrado ese miedo sin fundamento que había pisos de inercia inflacionaria que no podían quebrarse. No estaban en 10%, no estaban en 8%, no estaban en 6%, no estaban en 4% y no están en 3%. Creo que este proceso ayuda a tomar cuenta de que salimos de un régimen económico que nos vivía inculcando miedos”, añadió.

“La recesión más larga de las últimas cuatro décadas nos preocupaba, pero hoy estamos dejando atrás esa recesión. Empezamos una fase de crecimiento. Estamos viendo un empleo registrado que ya está creciendo”, señaló optimista.

Finalmente, Werning destacó la importancia de que los analistas económicos reconozcan las oportunidades que se están perdiendo al centrarse solo en los riesgos. "Las oportunidades perdidas con fundamentals de este tipo son enormes", concluyó.

El vicepresidente del Banco Central dejó en claro que el objetivo es consolidar la estabilidad económica y financiera antes de avanzar en un mercado cambiario más flexible, y aseguró que los avances alcanzados hasta ahora auguran una transición exitosa.