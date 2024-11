Kicillof definió la condena de Cristina Kirchner como "una ficción"

lunes, 11 de noviembre de 2024 10:49

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la condena de Cristina Fernández de Kirchner y remarcó que la Justicia utilizó "un derecho fantasía" y montó "una ficción" donde "no hay una sola prueba" en contra de la ex vicepresidenta y se la acusa de “un delito que no existió”.

Según Kicillof, es una especie de "aleccionamiento" para quienes quieran llevar adelante ciertas políticas populares, con el propósito de ensuciar su figura y, en este caso, con el agravante de prohibir el desempeño de cargos públicos, "donde está claro que lo que hay es una proscripción".

Junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena el mandatario provincial señaló que "no hubo sobreprecio en las obras de Santa Cruz" y que “no hay ninguna sin terminar”. "Nunca pudo haber cometido ese ilícito por la función que tenía, porque no era la encargada de tomar esas decisiones", añadió.

"Esta realidad no existe. El Poder Judicial está actuando como un partido político. Nuestro total rechazo y repudio de lo que va a ocurrir el miércoles porque, además, es un golpe a la credibilidad de los jueces. Nuestro absoluto acompañamiento está con la víctima que es Cristina".