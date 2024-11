Manuel Adorni: “Para el Presidente, Macri es un amigo"

domingo, 10 de noviembre de 2024 14:59

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una contundente entrevista a Infobae en la Casa Rosada, donde no solo arremetió contra la figura de Cristina Kirchner y sus recientes críticas al gobierno de Javier Milei, sino que también reflexionó sobre el futuro económico del país, la relación entre el presidente y Mauricio Macri, y la situación de Aerolíneas Argentinas.

Adorni no dudó en calificar de “destruir todo” la gestión del kirchnerismo y aseguró que, en las últimas elecciones, “la gente ya los fulminó con los votos”. El funcionario expresó su desdén hacia las “cartitas” enviadas por Cristina Kirchner, refiriéndose a sus intervenciones públicas contra la administración actual. Según Adorni, el kirchnerismo “no vuelve más” debido a los efectos devastadores de su gestión.

La relación de Milei y Macri

Uno de los puntos más esperados de la entrevista fue la mención de la relación entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri. Adorni destacó que, si bien la figura de Macri no tiene un papel activo en la administración de Milei, el vínculo entre ambos es claro y sigue siendo importante, sobre todo por el contexto político y económico del país. "Mauricio Macri tiene experiencia en la política y su mirada es valiosa para un gobierno que necesita consolidar sus bases. Sin embargo, el presidente Milei tiene su propio rumbo y no dependerá de ningún tipo de vínculo personal para tomar decisiones", señaló el vocero presidencial.

El futuro económico de Argentina

En cuanto a la economía, Adorni abordó varias cuestiones claves, como los aumentos de salarios y jubilaciones, aclarando que no habrá "un decreto mágico" que los solucione de inmediato. El vocero también subrayó que el gobierno de Milei no tiene previsto aplicar medidas de ajuste abruptas, aunque admitió que "el ajuste va a seguir conviviendo con nosotros". En este sentido, destacó que la política de austeridad será una constante y que "la motosierra es eterna", refiriéndose a la necesidad de un control estricto de los gastos del Estado.

Aerolíneas Argentinas y la reforma del sector público

Uno de los temas más candentes fue el conflicto con Aerolíneas Argentinas, que dominó la agenda política de la semana pasada. Adorni fue tajante al afirmar que la empresa no puede seguir operando con un déficit constante. “Si la empresa no funciona como una empresa normal y tiende a ser rentable, tiene que cerrar. No podemos seguir solventando a Aerolíneas con los fondos del Estado de un país donde la mitad de la población es pobre”, dijo. La crítica de Adorni a la situación de la aerolínea estatal refleja el compromiso del gobierno de Milei con la austeridad fiscal y las reformas en el sector público.

¿Fin del cepo al dólar?

En cuanto al cepo cambiario, Adorni señaló que su levantamiento está “más cerca” que nunca, aunque evitó dar fechas concretas. Explicó que el gobierno de Milei está trabajando en un plan para flexibilizar el control de divisas de manera gradual y dentro de un marco controlado que no perjudique a la economía.

En resumen, Manuel Adorni dejó en claro que el gobierno de Javier Milei sigue firme en su compromiso de reformas estructurales y ajuste fiscal, a la vez que mantiene una postura firme contra el kirchnerismo y sus críticas. Mientras tanto, las relaciones con figuras como Mauricio Macri seguirán siendo parte del panorama político, aunque con la certeza de que Milei llevará adelante su propio mandato.

Con información de Infobae.