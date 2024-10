Detuvieron a seis policías acusados de quedarse con la droga de los operativos

martes, 8 de octubre de 2024 17:59

Seis agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba fueron detenidos este martes por participar presuntamente en una asociación ilícita que se quedaba con la droga secuestrada en los operativos. Entre los detenidos, hay tres oficiales y el jefe de la brigada de Cruz del Eje, mientras que los otros dos son el subjefe y un agente de Deán Funes.

El arresto fue ordenado por el fiscal Juan Pablo Klinger por presunta corrupción. La investigación comenzó hace ocho meses, cuando el jefe de la FPA, Adrián Salcedo, descubrió que había una diferencia entre el cargamento declarado de secuestro y de entrega en una serie de operativos de control en la cárcel de Cruz del Eje.

Según consignó el diario La Voz, en la auditoría de la FPA se encontró que había un faltante de 158 gramos de marihuana y 357 gramos de cocaína entre lo que se declaró como secuestrado y lo que se entregó luego en el Tribunal Superior de Justicia. Estos estupefacientes habían sido decomisados en diciembre de 2023.

Como parte de la investigación, hubo 12 allanamientos en las ciudades de Cruz del Eje, Villa de María de Río Seco, Deán Funes, Cosquín y en la localidad San Marcos Sierra.

En un resumen de prensa de la fiscalía detalló: “El minucioso análisis de toda la evidencia recabada ha permitido concluir que nos encontramos frente actividades ilícitas cometidas por integrantes de dos brigadas de la FPA (Cruz del Eje y Deán Funes), en el ejercicio de sus funciones (con intervención de particulares) en distintas sedes y períodos de tiempo”.

Adrián Salcedo, detalló que todo se descubrió en una auditoría interna de 55.000 secuestros. “Notamos el faltante de tres registros únicos de evidencia que tienen un procedimiento para preservar la prueba, a raíz de ello, con los informes correspondientes y por directiva del fiscal General de la Provincia, es que me apersoné en la fiscalía 4 turno 3, a cargo del fiscal Klinger y se dispararon todas las investigaciones. Toda la información fue puesta a disposición, la trazabilidad, lo que hace a copias, registros, fue todo puesto a disposición, armándose el camino para lo que necesitaba el fiscal”, señaló el jefe de la FPA.

Los detenidos, según el reporte, “habrían participado en la comisión de un hecho calificado legalmente como asociación ilícita, en calidad de miembros; sumado que también se advierten motivos bastantes para sospechar que dos de ellos, habrían participado en un hecho calificado legalmente como entrega de estupefacientes agravado por la calidad de funcionario público”.

Además, el fiscal señaló que es posible que esta irregularidad haya sido descubierta por otros funcionarios en 2023 y no hicieron la denuncia. “Presuntamente funcionarios públicos que tomaron conocimiento de sustracción de evidencia ocurrida en el año 2023, omitieron promover su investigación, obrando con abuso de sus funciones al no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía. Esto derivó, hasta al momento, en la imputación de un funcionario judicial de la Secretaría Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Cruz del Eje como supuesto autor de los delitos de encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad; y del ex jefe de la brigada de la FPA de la misma sede, como supuesto autor de los delitos de violación de prueba a título culposo, reiterado –dos hechos-; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionario público y abuso de autoridad”. Los coimputados deberán declarar en los próximos días.

Fuente: TN