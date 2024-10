Miguel Ángel Pichetto: “El modelo kirchnerista-camporista me parece que está agotado”

domingo, 6 de octubre de 2024 09:02

El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal, consideró que “el modelo kirchnerista-camporista me parece que está agotado”. En una reciente entrevista en los estudios de Infobae, Pichetto compartió su visión sobre la situación actual del país, la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner y el impacto de las decisiones del gobierno en la opinión pública.

Pichetto no dudó en señalar que la reciente aparición de la ex vicepresidenta en un acto en La Matanza, junto a figuras del movimiento de los curas villeros, representa una repetición de estrategias que, a su juicio, ya no resuenan con la sociedad. “Es la reiteración de lo mismo... todo repetido, todo viejo”, afirmó, aunque reconoció que Fernández de Kirchner sigue siendo una figura central dentro de La Cámpora y el kirchnerismo.

El diputado también criticó la gestión actual en cuanto a su manejo de temas cruciales como las jubilaciones y la financiación de las universidades. “No es bueno estar en el proceso de que el Congreso sanciona leyes frente a demandas que tiene la sociedad y el presidente veta”, expresó. Según Pichetto, este tipo de bloqueo no solo perjudica el sistema democrático, sino que también genera un descontento que puede tener consecuencias electorales.

La Dificultad de Javier Milei

Pichetto también abordó los desafíos que enfrenta Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza. En relación a la reforma jubilatoria y la ley de financiamiento universitario, advirtió que estas decisiones pueden repercutir negativamente en el apoyo popular: “Son temas que se pagan a lo largo del proceso de gobierno y al final también en la boletería electoral”.

Recordó momentos de la historia reciente, como el intento de Domingo Cavallo por ordenar el sistema jubilatorio, que condujo a crisis significativas, sugiriendo que las lecciones del pasado deben guiar las decisiones actuales.