“Laburantes vs. sindicalistas”: los posteos de Javier Milei por el paro de transporte

miércoles, 30 de octubre de 2024 12:36

El presidente Javier Milei se pronunció esta mañana sobre el paro de transporte que afecta el funcionamiento de trenes, aviones, subtes, camiones y barcos con la publicación de una imagen diseñada por el usuario de X “Coherencia por favor”.

El posteo plantea una mirada ácida sobre los sindicalistas: un trabajador esquelético transporta con esfuerzo en bicicleta a un gremialista con sobrepeso, lo que sugiere una crítica a los privilegios que, según Milei, han acumulado a lo largo de los años, destacó Infobae.

Tras realizar la publicación, el mandatario también reposteó en sus historias de Instagram otras tres ilustraciones de Nik, creador de Gaturro, sobre el paro salvaje. En una de las imágenes, un reportero pregunta a un funcionario sobre el origen de los vehículos de alta gama que se observan, a lo que este responde que se realizaron “Audi-torías” a los sindicalistas.

En otra ilustración, un representante gremial asegura que no le permite a los trabajadores realizar sus tareas durante el paro para que estén “en igualdad” de condiciones, ya que ellos no trabajan “desde hace 40 años”. El tercer diálogo muestra a un gremialista explicando que no se realiza un paro de sindicalistas porque, si ocurriera, podría “sobrar dinero por todos lados”, sugiriendo posibles actos de corrupción.

El presidente no fue el único funcionario que se refirió a la medida de fuerza. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, también habló de un “boicot político” de un grupo funcional a un sector “que está tratando de organizarse para complicarle la vida a un Gobierno que no para de crecer”.

“Son los jinetes del atraso, los pilotos de un tren fantasma, que con todos sus temas económicos resueltos, lo único que hacen es tratar de cuidar esos privilegios que fueron logrando con los últimos gobierno y que no tiene nada que ver con mejorarle la vida a nadie”, sostuvo Mogetta, en diálogo con Radio Mitre.