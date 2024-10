Un caballo suelto causó preocupación en plena avenida

jueves, 24 de octubre de 2024 19:37

Un caballo suelto causó preocupación en Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

El equino se encontraba desorientado, cruzó la calle y generó que los conductores tuvieran que frenar para que no ocurrieran accidentes viales.

Luego intentó regresar, pero se quedó en el carril central y provocó más peligro entre los automovilistas que circulaban en Circunvalación, a la altura de Autocity.

Unos de los conductores, identificado como Luis, detuvo la marcha de su auto y descendió con una soga para atrapar al caballo y llevarlo hasta la orilla.

En diálogo con Cadena 3, Luis aseguró que tomó la determinación porque "un caballo suelto es peligrosísimo" por el posible choque mortal que hubiera ocurrido entre el animal y el hombre.

"Estaba perdido, desorientado, los autos venimos rápido y no nos damos cuenta, encima en una zona donde no hay banquina. Me ayudó la gente que puso las balizas, frenó y cercó al caballo", consideró el hombre.

El automovilista aseguró que el caballo presentaba algunas lastimaduras en las patas, las cuales indicarían que estuvo atado.

La Policía acudió al lugar y custodió al animal hasta que se decida su destino.