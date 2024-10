El Gobierno nacional le quitó la condición de refugiado a Evo Morales

miércoles, 2 de octubre de 2024 16:58

El gobierno del presidente Javier Milei le quitó la condición de refugiado al ex presidente de Bolivia Evo Morales, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

"Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma", posteó Adorni en su cuenta de X.

La misma se la había otorgado en diciembre de 2019 el entonces presidente Alberto Fernández a los pocos días de haber asumido, un mes después de que Morales renunciara a la presidencia del vecino país en medio de masivas protestas y motines policiales en su contra.

Tras haber dejado su cargo, se asiló en México, luego viajó a Cuba y por último se dirigió a la Argentina, donde ya se encontraban sus hijos, quienes habían sido recibidos por el gobierno de Mauricio Macri, a raíz de una gestión personal que realizó el propio Fernández.

Una vez que asumió Fernández, el 12 de diciembre de 2019 Morales arribó al país, junto a otros funcionarios, en condición de asilado político.

El entonces canciller, Felipe Solá, aquel día sostuvo: "Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilo y asumirán la de refugiados".

El pedido de Morales había sido previendo lo que iba a suceder luego, cuando el 18 de diciembre la Fiscalía de Bolivia dictó una orden de detención contra el ex mandatario por los cargos de "sedición" y terrorismo", ya con Jeanine Áñez al frente del Ejecutivo.

Actualmente, Morales se encuentra en Bolivia, envuelto en una fuerte pelea interna con el presidente Luis Arce, del mismo partido que el ex mandatario (Movimiento al Socialismo), a quien apadrinó para el cargo pero con quien se peleó tiempo después.