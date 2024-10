Desde el PRO vuelven a descartar una coalición parlamentaria con La Libertad Avanza

domingo, 13 de octubre de 2024 14:52

la política y a la dirigencia. Trato de rodearme con gente que sea crítica, que cuando cometo algún error sea claro”, criticó.

Por su parte, planteó que sería un error para Milei rodearse de asesores condescendientes y apeló a "la humidad de escuchar a alguien que no coincide o tiene una mirada diferente". “Tener un espacio que es aliado y que te acompañar en algunos casos y en otro te marca su punto de vista es sano para la democracia y no podemos estar poniendo en tela de juicio a alguien que no coincida. Una semana sos un traidor y una semana sos un héroe, es bizarro y se agota en el corto plazo”, puntualizó.

“Es esa Argentina pendular que nos llevó a chocar el país”, insistió el mandatario provincial, y continuó: “Si estamos discutiendo y peleándonos por pavadas y no aceptamos que haya espíritu crítico que es la base de cualquier sistema republicano y democrático es peligroso”.

Por último, se mostró optimista para en avanzar con el Proyecto Patagonia que consiste en la idea de trasladar la Capital Federal al Distrito Federal Viedma-Carmen de Patagones, y anticipó que será discutido en el marco del Consejo de Mayo. “La descentralización de la capital es una de las discusiones más importantes que hay que dar, obvio en el marco de un régimen impositivo más amigable para la producción y el trabajo y más federal”, concluyó.